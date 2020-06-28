وزارة المالية: اليوم إطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران

بغداد- الصباح الجديد :

أفاد مصدر مطلع، السبت ، بأن وزارة المالية وجهت بصرف رواتب الموظفين للشهر الحالي اعتباراً من اليوم الأحد.

وقال المصدر إن ” اليوم الاحد سيشهد البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر حزيران”، مشيراً إلى أن “وزارة المالية ستوجه المصارف بالشروع في توزيع رواتب موظفي الدولة كافة لشهر حزيران”.

ولفت إلى أن “إطلاق الرواتب يأتي بعد ان تمت الموافقة على قانون الاقتراض الداخلي، وتخويل وزارة المالية صلاحية الصرف مباشرة من تاريخ التصويت على القانون”.

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد صادق الخميس الماضي على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي.