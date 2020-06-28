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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وزارة المالية: اليوم إطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

أفاد مصدر مطلع، السبت ، بأن وزارة المالية وجهت بصرف رواتب الموظفين للشهر الحالي اعتباراً من اليوم الأحد.

وقال المصدر إن ” اليوم الاحد سيشهد البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر حزيران”، مشيراً إلى أن “وزارة المالية ستوجه المصارف بالشروع في توزيع رواتب موظفي الدولة كافة لشهر حزيران”.

ولفت إلى أن “إطلاق الرواتب يأتي بعد ان تمت الموافقة على قانون الاقتراض الداخلي، وتخويل وزارة المالية صلاحية الصرف مباشرة من تاريخ التصويت على القانون”.

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد صادق الخميس الماضي على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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