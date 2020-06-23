تعاون جديد بين بيونسيه وديزني

الصباح الجديد-وكالات

تقترب النجمة العالمية بيونسيه من توقيع صفقة ضخمة بقيمة 100 مليون دولار مع شركة ديزني للعمل في ثلاثة مشاريع جديدة، أحدها الموسيقى التصويرية لفيلم Black Panther 2 والذي سيصدر في عام 2021، إضافة إلى مشروعين إضافيين.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، عملت بيونسيه على عدد من المشاريع مع ديزني، بما في ذلك الأداء الصوتي لشخصية “نالا” في الإصدار الجديد من “الملك الاسد”، وكجزء من الصفقة، تحاول ديزني أيضًا العمل مع بيونسيه في بعض الأفلام الوثائقية الجديدة المقبلة لشبكة Disney Plus.

واحتفلت النجمة العالمية بيونسيه بعيد ” Juneteenth ” على طريقتها الخاصة ، فقد اطلقت أغنية جديدة عبر يوتيوب، وحملت الأغنية الجديدة عنوان “موكب اسود” بهدف مناهضة العنصرية ضود السود.

ونشرت بيونسيه مقطع من الأغنية عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ترويجاً للأغنية، وهدفها دعم عدد من الشركات المملوكة للسود و ذلك بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، حسب موقع “غاست غيرد”.