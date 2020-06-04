الكميات المسوقة من الحنطة تصل عتبة المليونين ونصف المليون طن

بغداد- الصباح الجديد :

أعلن وزير التجارة وكالة علي حميد مخلف الدليمي، وصول الكميات المسوقة من محصول الحنطة خلال الموسم التسويقي الحالي عتبة المليونين ونصف المليون طن.

واكد الدليمي خلال لقائه مع الوكلاء والكادر المتقدم في الوزارة، على اهمية انجاح الموسم التسويقي وتوفير المستلزمات التي تسهم في انجاحه، مثمنا جهود القائمين على الحملة من ملاكات ادارية وفنية ورقابية.

واشار الى، اهمية دور اجهزة الفحص المختبري في تحديد نوعية وسلامة الكميات المسوقة بما يتطابق مع التعليمات والقرارات التي حددتها الخطة التسويقية لعام 2020.

واطلع الوزير الدليمي خلال الاجتماع، على الاعمال اليومية للمشاركين في الحملة التسويقية من خلال التقارير التي اعدها المدراء العامين المشرفين على الحملة في المحافظات، مؤكدا اهمية تذليل المعوقات وتوفير الفاحصين في السايلوهات بشكل كافي، لمنع تكدس سيارات الفلاحين المحملة بمحصول الحنطة امام مراكز الاستلام.

وثمن وزير التجارة دور الفلاحين في حملتي الاستزراع والحصاد والتسويقية، مبينا ان الفلاح اصبح له دور كبير في تأمين الامن الغذائي ضمن مفردات البطاقة التموينية، والجهود التي بذلوها لتوفير اكثر من 5 ملايين طن متوقع تسويقها من محصول الحنطة، موجها بتقديم التسهيلات للفلاحين وتذليل العقبات، خاصة في ظل حظر التجوال الوقائي من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير الدليمي، على”اهمية معالجة موضوع الحنطة التي تحتوي حبة العدس او الماش بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة بما يضمن حق الفلاحين العراقيين الذين يبذلون جهودا استثنائية في انجاح الموسم التسويقي من خلال حملة الاستزراع في تجربة وطنية تسهم في توفير الامن الغذائي ويضع حدا في الوقت نفسه لمن يحاول تمرير حبوب غير محلية من خلال حملة التسويق لمحصول الحنطة والتي تحقق نسبة تقدم في الكميات المسوقة”.

يذكر ان وزارة التجارة اعلنت في 20 نيسان الماضي انطلاق الحملة التسويقية لمحصول الحنطة في المحافظات الوسطى والجنوبية وسط توقعات بتسويق اكثر من 5 ملايين طن من الحنطة.