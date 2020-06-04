عمليات استقبال البواخر مستمرة على وفق اجراءات صحية ووقائية دقيقة وفعالياتنا المينائية متواصلة

مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق لـ ” الصباح الجديد ” :

البصرة – سعدي السند :

تواصل الشركة العامة لموانئ العراق تنفيذ فعالياتها المينائية في عموم المواقع التابعة لها في مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبير وميناء أبي فلوس والمعقل الذي يستعد لأستقبال البواخر بعد انجاز الفتحة الملاحية في جسر الشهيد كنعان التميمي الذي يربط قضاء شط العرب بمركز محافظة البصرة .

أعلن ذلك مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق المهندس أثيل عبد علي في حوار مع ” الصباح الجديد موضحاً: ان ميناء أم قصر الشمالي استقبل يوم الأثنين الأول من شهر حزيران الحالي الباخرة FlRlSA AMSTERDAM بحمولة( 935 ) حاوية وقد رست على محطة حاويات العراق من خلال إستمرار العمليات البحرية في أرساء ومغادرة البواخر برغم الظروف الصحية الحرجة في ظل حظر التجوال ومواجهة جائحة كورونا و رست على رصيف 11 حيث ان عملياتنا البحرية مستمرة على وفق إجراءات وقائية صحية احترازية متكاملة لإنجاز المهام الوظيفية الوطنية في إرساء وتفريغ وإقلاع البواخر .

واشار الى الدور الكبير الذي تلعبه أقسام السيطرة البحرية والشؤون البحرية وإدارات الموانئ والتفريغ والشحن والشعب والوحدات الساندة الأخرى التي تواصل الليل مع النهار لإستمرار تدفق البضائع المتنوعة بما فيها المواد الصحية والغذائية. مؤكداً على سير العمليات على وفق الضوابط الوقائية التامة في التعقيم والتعفير المستمر للحاويات المفرغة من على ظهور البواخر حيث ان موانئ العراق تشهد استمراراً واضحاً في تدفق البواخر طيلة فترة الحظر لرفع الزخم الاقتصادي بما يضمن إستقرار الأسعار في الأسواق المحلية للمواد الغذائية والاستهلاكية

واوضح مدير عام الشركة : ان ملاكات قسم الحفر البحري في الموانئ باشرت برفع الحمل العالق في القنوات الملاحية من البحر الى قناة خور الزبير بواقع 61 ميلاً لمنطقة شمال الخليج العربي حيث ان حجم الترسبات الطينية المتراكمة يفترض ازالتها سنوياً في القنوات الملاحية بواقع 21 مليون متر مكعب وأن نهر رقم واحد لمينائي ام قصر يقوم من خلال الحفر بازالة نحو 2 مليون متر مكعب من الترسبات فيه وقد وصلت الى موانئنا أجهزة حديثة أميريكية ودنماركية المنشأ والبرمجة وتعمل على تحديد العمق البحري بنحو دقيق وتتعامل مع جميع الاقمار الصناعية في العالم على وفق برمجة حديثة تسهم في تحديد المناطق ذات الترسبات لصيانة القنوات الملاحية وزيادة اعماقها وان الاعماق في الموانئ العراقية وصلت الى المستوى المطلوب بنحو 12 متر تحت مستوى سطح الماء وهو بحد ذاته يسمح لدخول السفن العملاقة إلى موانئنا

وزاد في قوله : بعد انجاز افتتاح الفتحة الملاحية على جسر الشهيد كنعان التميمي ( جسر التنومة) من قبل شركة بن ماجد العامة و الذي يربط قضاء شط العرب ومركز محافظة البصرة عقدنا إجتماعاً موسعاً في ميناء المعقل لبحث تفعيل حركة الخطوط البحرية بعد إنجاز هذه الفتحة حيث أجرينا جولة ميدانية شملت الوحدات الادارية والخدمية والأرصفة حيث ناقشنا مع إدارة الميناء التحضيرات الجارية لاستئناف العمل بعد إكمال الفتحة الملاحية لجسر .

وتابع : لقد رست في ميناء أم قصر الشمالي الباخرة EVER STEADY وهي محملة ب 1901 حاوية متنوعة ،وتم الشروع بعمليات التفريغ والشحن وتحميل الحاويات الفارغة مع استمرارية العمل على وفق إجراءات صحية مشددة ،وان موانئ العراق مستمرة بأعمالها من تفريغ وشحن البضائع واستقبال السفن والبواخر حتى خلال عطلة عيد الفطر المبارك من اجل توفير المواد الغذائية والصحية للمواطن الكريم وسد احتياجاته.