فاجأت الفنانة ​هيلاري داف​ محبيها بـ “لوك” جديد ونشرت صور على حسابها الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي واعتمدت اللون الازرق لشعرها. من ناحية أخرى تستمتع هيلاري بأمومتها لطفليها، لكنها اعترفت بمعاناتها في تربية طفليها لأنها اعتادت على رعاية طفل واحد فقط، لكن مسؤولياتها تضاعفت بعد إنجاب بانكس من زوجها ماثيو كوما وقالت: أي مولودة تحتاج رعاية كاملة من الأم، ومزيداً من الوقت، ما يرهقها نفسياً وجسدياً”، ولكنها مع ذلك سعيدة، وتشعر أن الأقدار تبتسم لها وخاصة بعد زواجها في العام الماضي. كما عبرت عن قلقها من شعور ابنها الأكبر بانها لا تهتم به كطفلتها الصغيرة وتحاول التعويض عليه بجميع الطرق.