واشنطن: أول حزمة مساعدات للمزارعين بقيمة 15.5 مليار دولار

الصباح الجديد ـ وكالات:

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن وزارة الزراعة الأميركية ستنفق ما يصل إلى 15.5 مليار دولار كمرحلة أولية في خطتها لدعم سلاسل إمداد الغذاء في البلاد التي تعاني من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد يجري الإعلان عن الخطة هذا الأسبوع وستشكل أول مسعى كبير من إدارة ترامب لضمان عدم تسبب الجائحة وتبعاتها في نقص في إمدادات الغذاء.

وبحسب المصادر فإن الخطة المبدئية ستشمل مدفوعات مباشرة للمزارعين وأصحاب المزارع إضافة لإجراءات دعم أخرى للقطاع باستخدام جزء من مبلغ أقره الكونجرس بقيمة 23.5 مليار دولار لدعم الزراعة في إطار مشروع قانون للتحفيز لمواجهة تبعات الوباء الشهر الماضي، إضافة لبعض التمويل المتاح لدى وزارة الزراعة.

وأضافت أن الخطة المبدئية ستعلن قريبا ربما هذا الأسبوع وستفصل الوزارة لاحقا مراحل أخرى في برنامج الدعم بمجرد إتاحة مزيد من أموال حزم التحفيز ما قد يكون في تموز.

وأحجمت وزارة الزراعة الأميركية عن التعليق على المرحلة المبدئية من المساعدات.

في السياق، قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن الرئيس سيدلي بإعلانات ”مهمة جدا“ بشأن إعادة فتح الاقتصاد الأميركي في اليوم أو اليومين المقبلين.

وأبلغ لاري كودلو شبكة فوكس بيزنس ”في الأيام القليلة المقبلة، هو سيدلي ببعض الإعلانات المهمة جدا فيما يتعلق بتلك التوجيهات (للتباعد الاجتماعي)“.

وقال كودلو: ”نحن نريد إعادة الناس إلى العمل… ونريد أن نفعل هذا بأسرع ما يمكن. إنها يجب أن تكون عودة آمنة. يجب أن تقودها البيانات من المتخصصين في الصحة لدينا“.