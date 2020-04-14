في ظل كورونا وتسريح العمال..امازون تعتزم توظيف الاف العمال

الصباح الجديد-وكالات:

أعلنت شركة أمازون، امس الاول الاثنين توظيفها 100 ألف شخص إضافي في الولايات المتحدة كما وعدت قبل شهر، وأنها تعتزم توظيف 75 ألفاً آخرين “خلال هذا الظرف غير المسبوق” الناجم عن وباء كوفيد-19.

ويشير هذا الإعلان من عملاق التكنولوجيا والبيع بالتجزئة إلى مدى ارتفاع الطلب عبر الإنترنت مع اضطرار الناس لملازمة منازلهم نتيجة فيروس كورونا.

وقالت أمازون في بيان على موقعها “نحن فخورون اليوم بإعلان أننا وفينا بتعهّدنا استحداث 100 ألف وظيفة، ويعمل الموظفون الجدد في مواقع بأنحاء الولايات المتحدة ويساعدون في خدمة الزبائن”.

وفي مطلع العام كان عدد العاملين في الشركة نحو 800 ألف موظف علاوة على متعاقدين يعملون في بعض خدمات التوصيل.

وتابعت “أمازون” أنها ترحب بتوظيف الناس الذين حصلوا على إجازات قسرية بسبب الوباء إلى حين استعادتهم عملهم الأصلي.

ولكن بموازاة الزيادة غير المسبوقة على الطلب، واجهت أمازون أيضاً انتقادات من عمالها في المخازن والمتاجر بسبب مخاطر الإصابة بكوفيد-19.

بدورها، أعلنت شركة وولمارت نيتها توظيف 150 ألف عامل جديد، فيما قالت شركة إنستاكارت لخدمات التوصيل إنها تنوي توظيف 300 ألف عامل متعاقد.