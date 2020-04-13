شريهان تهنئ إسعاد يونس: كنت وستظلِي صاحبة السعادة

الصباح الجديد-وكالات:

وجهت النجمة المصرية شريهان تهنئة خاصة إلى “ضرتها” الفنانة إسعاد يونس بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف يوم امس، ووصفتها عبر حسابها بموقع تويتر بـ”صاحبة السعادة” وهو اسم البرنامج الأسبوعي الذي تقدمه إسعاد ويحقق نجاحا كبيرا على مدار السنوات السابقة.

وتخلت شريهان عن عادتها اليومية بتقديم الأدعية الدينية للتحصين من فيروس كورونا، وخصصت حسابها عبر موقع تويتر اليوم للاحتفال بعيد ميلاد ضرتها الفنانة إسعاد يونس وغردت قائلة: كنتي ولا زلت وستظلي أنت أنت وإلى الأبد صاحبة السعادة.

وأضافت: كل سنة وأنت طيبة، كل عام حَبيبَتي وأنت الإنسانة الغالية الجميلة المبدعة إسعاد يونس الرائعة.

جمهور شريهان احتفل معها بعيد ميلاد إسعاد، وروج البعض لمقترح أن تحل شريهان ضيفة على برنامج يونس “صاحبة السعادة” مؤكدين أن الحلقة إذا جرى تصويرها ستكون تاريخية.

وتعد العلاقة ما بين الضرتين إسعاد وشريهان وزوجهن علاء الخواجة “مثالية” خاصة وأن إسعاد تولت رعاية ابنتي شريهان “لولوة وتالية” طوال فترة معاناة الأخيرة مع مرض السرطان، في حين تعتبر شريهان ابن إسعاد عمر بمنزلة ابنها، وأكدت أن زوجته تالا تعد ابنة ثالثة لها.