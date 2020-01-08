الكيتو من أشهر الأنظمة الغذائية.. لتخفيف الوزن والقضاء على بعض الامراض

بغداد – ظفار زاير :

الكيتو حديث العصر، لأنه ليس نظاما غذائيا للتنحيف فقط بل هو نظام غذائي له القابلية على شفاء الكثير من الامراض

مبادئ اساسية

الدكتور كريم علي اختصاصي طب اسرة وابحاث التغذية في المانيا تحدث عن نظام الكيتو دايت وتأثير السكر على الجسم البشري قائلًا : ان الجسم يحرق الكلوكوز للحصول على الطاقة والطعام الذي نتناوله يتحول الى سكر ، لو ازداد معدل ما نتناوله من السكر يتحول الى دهون ثلاثية ، مما يعني ان السكر الزائد عن حاجة الجسم هو الذي يتحول الى دهون ثلاثية ،ويدخل ليختزن في الخلايا ليصيب الجسم بالسمنة بعد تراكمه ويؤثر على كفاءة الانسولين ،الذي يضطر الى العمل بشكل مضاعف نتيجة لزيادة كمية السكر مما يصيبه بالعجز عن التعامل مع السكر الداخل الى الجسم وتحويله الى خلايا دهنية تتراكم في كل انحاء الجسد .

واضاف علي : ان تعثر عمل الانسولين يصيب جسم الانسان بأمراض كثيرة مثل امراض السكري وتصلب الشرايين والسمنة والكبد الدهني كنتيجة لارتفاع مقاومه الانسولين بعد استهلاكنا لكميات كبيرة من السكر، ولو توقفنا عن تناول السكر او قمنا بتقليله تدريجيا يتحول الجسم الى نظام بديل، حيث يقوم الدماغ بإرسال اشارات للاستعاضة عن النقص الذي حصل بعد انخفاض معدلات السكر الداخلة للتحول الى مصادر ثانية هذه المصادر هي الدهون، فيعمل على تحويل الدهون الى طاقة بديلة وهذه العملية تسمى بالكيتونز، وتعني اجسام كيتونيه فيتحسن اداء العقل والقلب والعضلات ،وبقية اجهزة الجسم ويمنع البكتريا والخلايا المريضة من غذائها الرئيسي ، وهذه ببساطة هي فكرة الكيتو .

وتابع الدكتور حديثة :ان نظام الكيتو نظام صعب التنفيذ نتيجة لكونه طويل الامد ويحتاج الى التزام كامل فالشخص الذي يختار نظام الكيتو دايت يجب ان يعلم انه مقبل على تغيير اسلوب حياته بالكامل فالكيتو هو نمط حياة ،يتطلب قوة كبيرة للالتزام به

والسكر اكثر خطورة من تناول الدهون ، والتوقف عن تناول السكر يعني التغلب على ادمان كبير لا يقل صعوبة عن ادمان الكوكايين ،وهذا ما اكتشفه العلماء بعد اختبارات اجريت على الفئران .ويسبب السكر امراض اللثة وتسوس الاسنان ويوفر مصدر طعام للبكتيريا لتتكاثر بسرعة اكبر ،ويرتبط ارتفاعه بتطور العديد من امراض الرئة وقلة تناوله يؤدي الى تقليل اعراض الربو.

زيادة قدرة الدماغ

وبحسب الدراسات اثبتت الدراسات الطبية (وكما يقول الدكتور علي) ان السكر يعوق بعض انشطه الدماغ مثل التعلم والحفظ وهذا سبب تركيز الاطباء في الغرب على منع الطفل من تناول كميات غير محسوبة من السكريات ،وهذا يعني انك حينما تحضر لأي نشاط عقلي كالامتحانات مثلا يجب ان تبقى بعيداً عن تأثير السكر، وكل المواد الغذائية التي تحتوي عليه ،ومن ضمنها بعض الفواكه والتمر الذي يحتوي على نسب عالية جدا من السكر ، وان التقليل من تناول السكر يجعل الجسم اقل عرضه للإصابة بأمراض الزهايمر وامراض الشيخوخة ،الجلطات والالتهابات.

في حين يؤدي تقليل استهلاك السكر الى بطئ ظهور علامات الشيخوخة على الجلد وسيبدو اكثر شباباً ، ويعد السكر مادة محفزة للالتهابات ، كما ان الاشخاص الذين يتناولون كميات اكثر من السكر معرضين للنوبات القلبية وامراض القلب بدرجة اكبر وتقليل استهلاك السكر يؤدي الى انخفاض مستوى الانسولين وانخفاض معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم والى تقليص خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وامراض الشرايين ، هذا ويزيد ارتفاع السكر من مستويات الكوليسترول الضار ودهون الدم التي يمكن ان تسد الأوعية الدموية ، وتسبب قلة معدلات تواجد السكر في الدم الى تحسن المزاج ،وخاصه بعد تجاوز الايام الصعبة الاولى التي تتخذ فيها مثل هذا القرار الخطير ، اذ تعد الفترة الاولى ايام غاية في الصعوبة ، والاحساس بصداع اشبه بالصداع الذي يحصل للجسم عند ايام صيام رمضان الاولى ، نتيجة لمقاومة الجسم لحالة هي اشبه بحالات الادمان ، بعدها سيتحسن الوضع بنحو كبير، وسيتنفس جسدك الصعداء ،بعد تخليصه من عادة خطيرة لها اثارها السلبية على تهديم خلايا الجسم ،والتبكير في شيخوخته والتأثير على الأجهزة الحيوية ،وفعاليتها ،بشكل كبير . اعراض التقليل من تناول السكر :

وزاد علي : في بداية الامر سيشعر جسم الانسان بالخمول والتعب والصداع ،الذي يتلاشى بعد مرور الوقت التوقف عن تناول السكر هو اشبه بدخول مصحه لمعالجه الادمان او التوقف عن التدخين ،مثل هذا القرار يتطلب اصراراً وقوة وهو الامر الذي يستحق العناء نتيجة لتأثيراته الرهيبة على الانسان وصحته ،

تأثيره على زيادة الوزن

الافراط في تناول السكر يؤدي الى تناول كميات اكبر من الطعام مما يؤدي الى زيادة الوزن ،وتخزين خلايا الدهون .وبناء على كل هذه المعلومات يقوم اساس مبدأ نظام الكيتو دايت الذي ينادي بالتوقف عن تناول السكر بشكل نهائي ليمكن الجسم من استعمال الدهون المتراكمة فيه والتي تتكون اساساً من تراكم السكر في الجسم ،لذلك لا يمكن اعتبار نظام الكيتو دايت نظاما لتخفيف الوزن الزائد فقط ،بل هو نظام صحي يساعد الجسم على التخلص من الكثير من الامراض والعلل التي يعاني منها، ويعد النظام الرئيسي لعلاج الخلايا السرطانية وامراض القلب والدماغ .