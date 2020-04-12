نجمات رمضان يتنافسن بملصقات الاعلان

الصباح الجديد-وكالات:

برغم أن أغلب مسلسلات موسم دراما رمضان 2020 قائمة على البطولة الجماعية، إلا أن النجمات قررن تدشين منافسة خاصة بينهن بعدما بدأت حرب الملصقات الاعلانية.

ياسمين عبد العزيز نشرت أولا “بوستر” يجمعها ببطلي مسلسل “ونحب تاني ليه” كريم فهمي وشريف منير، ولكن الجمهور تفاعل مع بوستر خاص لها ظهرت فيه بإطلالة رومانسية مع وردة حمراء، ومزج البعض في التعليقات ما بين عنوان المسلسل وبين قصة الحب التي جمعت بين ياسمين وبين الفنان أحمد العوضي.

الفنانة غادة عبد الرازق أول فنانة تنشر “بوستر” مستقل لها لمسلسلها الجديد “سلطانة المعز” وتلعب غادة في المنطقة الأكثر جماهيرية لها وهي شخصية السيدة الشعبية القوية صاحبة الجمال المؤثر في الجميع.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

وخلال أيام سيطرح “بوستر” الفنانة يسرا ومسلسلها “خيانة عهد”، وللنجمة نيللي كريم التي ستقوم ببطولة مسلسل “بميت وش” والفنانة منى زكي ومسلسل “تقاطع طرق”. ويبقى الجمهور مترقب بانتظار العمل الاجمل منها.