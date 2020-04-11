التعليم توضح: تخفيض الأجور الدراسية يشمل المجموع الكلي للاقساط

بغداد- الصباح الجديد :

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، توضيحاً بشأن تخفيض الأجور الدراسية لطلبة الجامعات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي إن “الوزارة قررت تخفيض الأقساط لطلبة الجامعات الحكومية بنسبة 25 % للمجموع الكلي للأقساط، وليس للكورس الثاني فقط”، لافتاً إلى أن “الوزارة أرسلت طلباً للجامعات الأهلية بتسديد أجور التدريسيين والموظفين”.

وأضاف أن “الوزارة طالبت الجامعات الأهلية بعقد اجتماع لتخفيف الأجور وسوف يتم استرجاع المبلغ حين عودة الدوام الرسمي للطلاب بعد تخفيض الأجور الدراسية”، مبيناً أنه “بالنسبة لطلبة الكليات الأهلية سيتم تحديد نسبة التخفيض قد يكون ٢٥% أو أكثر من ذلك بعد الاجتماع المرتقب”.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد إن “وزارة التعليم قررت تحديد الأجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة (٧٥%) من الأجور الحالية المحددة للتخصصات الموجودة في دليل إجراءات شؤون الطلبة، وشمول الطلبة المنقولين من خارج العراق وفقاً لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي، مبيناً أن هذا الإجراء جاء بشكل استثنائي مراعاة لطبيعة الظروف البيئية والصحية”.وتابع أن “طلبة الماجستير والدكتوراه أيضا مشمولون بنسبة التخفيض وهي 25 % التي أقرتها الوزارة”.

وكانت وزارة التعليم العالي قد قرررت تحديد الأجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة (٧٥%) من الأجور المحددة.