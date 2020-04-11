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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصالحي: الكاظمي لن ينجح في تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

كشف رئيس الجبهة التركمانية  النائب ارشد الصالحي، السبت، عن اصرار الكتل السياسية على نيل حصصها الانتخابية في حكومة مصطفى الكاظمي رغم التصريحات الاعلامية المنافية، مبينا ان الكاظمي لا يمكنه التخلص من المحاصصة مطلقا.

وقال الصالحي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان ” مشاركة القوى السياسية المختلفة خلال تكليف مصطفى الكاظمي يمحنه موافقة مبدئية وغير  نهائية “.

واضاف ان ” ما تعلنه القوى السياسية بعدم فرض مرشحين مجرد تصريحات اعلامية لغرض تمرير مرشحيها وليس للتنازل مطلقا “.

وأشار الصالحي إلى أن ” الكاظمي لن ينجح في تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الحزبية “، مبينا أن ” الاحزاب مطالبة باختيار اسماء مقبولة وقادرة على تحسين الواقع الخدمي والامني والسياسي في البلاد “.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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