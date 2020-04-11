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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • ﺳﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ للرواتب ﻳﻮازن بين اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔية

ﺳﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ للرواتب ﻳﻮازن بين اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔية

شؤون عراقية
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 بغداد- الصباح الجديد :

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية النيابية، السبت، ﻋﻦ إﻋﺪاد ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮازن بين اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﱠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻮزارات.

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺰرﻓﻲ، في تصريح صحفي إن “الحكومة وﺟﻬﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ المدنية ان تقوم ﺑﺮﺳﻢ أو إﻋﺪاد ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮازن بين اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﱠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت المستقلة ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼوات واﻟﺘﺮﻓﻴﻌﺎت”.

وأﺿﺎف أﻧﻬﺎ “أوﺻﺖ ايضا أن يكون هناك حد أدﻧﻰ ﻣﻘﺒﻮلٌ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻞ المعدل ﻋﻦ 400-500 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ تعتمد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب”.

وبين اﻟﺰرﻓﻲ أنﱠ “البرلمان ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ رواﺗﺐ الموظفين وﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ يجب ان ﺗﺮﺳﻤﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أنﱠ ﻫﻨﺎك وزارات ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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