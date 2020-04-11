الصالحي: الكاظمي لن ينجح في تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة

بغداد- الصباح الجديد :

كشف رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، السبت، عن اصرار الكتل السياسية على نيل حصصها الانتخابية في حكومة مصطفى الكاظمي رغم التصريحات الاعلامية المنافية، مبينا ان الكاظمي لا يمكنه التخلص من المحاصصة مطلقا.

وقال الصالحي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان ” مشاركة القوى السياسية المختلفة خلال تكليف مصطفى الكاظمي يمحنه موافقة مبدئية وغير نهائية “.

واضاف ان ” ما تعلنه القوى السياسية بعدم فرض مرشحين مجرد تصريحات اعلامية لغرض تمرير مرشحيها وليس للتنازل مطلقا “.

وأشار الصالحي إلى أن ” الكاظمي لن ينجح في تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الحزبية “، مبينا أن ” الاحزاب مطالبة باختيار اسماء مقبولة وقادرة على تحسين الواقع الخدمي والامني والسياسي في البلاد “.