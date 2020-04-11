الحوار الاستراتيجي الاميركي – العراقي منتصف حزيران المقبل

بغداد- الصباح الجديد :

كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر امس السبت، عن استمرار واشنطن بالتحضير لجولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع العراق، فيما حدد أعضاء الوفد المفاوض

وقال شينكر، في تصريح صحفي، إن “إدارة الرئيس ترامب تواصل تحضيراتها لعقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع العراق، التي أعلن عنها الوزير مايك بومبيو، في بداية هذا الأسبوع، محدداً موعدها في منتصف يونيو (حزيران) المقبل”.

وأضاف، أن “الإدارة الأمريكية ستشكل وفداً برئاسة السفير ديفيد هيل، وسيضم أعضاءً من وزارات عدة، بما فيها الخزانة والدفاع وغيرها”.

واوضح شينكر، أن “بغداد تحتاج لاتخاذ خطوات مقنعة، إذا كانت تقيم شراكة استراتيجية مع واشنطن”، داعياً “المسؤولين العراقيين إلى اتخاذ خطوات تشمل توفير الحماية لقوات التحالف، في حال يريدون بقاء تلك القوات”.