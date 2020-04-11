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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الحوار الاستراتيجي الاميركي – العراقي منتصف حزيران المقبل

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر امس السبت، عن استمرار واشنطن بالتحضير لجولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع العراق، فيما حدد أعضاء الوفد المفاوض

وقال شينكر، في تصريح صحفي، إن “إدارة الرئيس ترامب تواصل تحضيراتها لعقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع العراق، التي أعلن عنها الوزير مايك بومبيو، في بداية هذا الأسبوع، محدداً موعدها في منتصف يونيو (حزيران) المقبل”.

وأضاف، أن “الإدارة الأمريكية ستشكل وفداً برئاسة السفير ديفيد هيل، وسيضم أعضاءً من وزارات عدة، بما فيها الخزانة والدفاع وغيرها”.

واوضح شينكر، أن “بغداد تحتاج لاتخاذ خطوات مقنعة، إذا كانت تقيم شراكة استراتيجية مع واشنطن”، داعياً “المسؤولين العراقيين إلى اتخاذ خطوات تشمل توفير الحماية لقوات التحالف، في حال يريدون بقاء تلك القوات”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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