الصين تزود العراق بأجهزة طبية متطورة لمواجهة كورونا

بغداد- الصباح الجديد :

أعلنت وزارة الصحة امس السبت، أن الشحنة الثانية من الدعم المقدم من الصين تتضمن أجهزة متطورة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال عضو خلية الأزمة بوزارة الصحة والبيئة حازم الجميلي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “الشحنة تحتوي على أشرطة فحص مختبري للفيروس، وبدلات للوقاية الشخصيَّة للعاملين، وكمامات، وأطنانٍ من المستلزمات المختبرية، فضلاً عن أجهزة للفحص الحراري، والفحص الإشعاعي».

وأضاف أن «أهم جهاز تم تسليمه الى مستشفى مدينة الطب هو المفراس، ومواد مختبريَّة، فضلاً عن وصول أجهزة ذات تقنيات متطورة في المختبرات البايولوجية (بي سي آر) لتشخيص المصابين بفيروس كورونا الذي يعمل على توفير الجهد والسرعة في التشخيص”.

وبين أنَّ هذه «الشحنة تدعم سلسلة الإجراءات التي حرصت الوزارة على توفيرها، وسيتم توزيعها حسب الأولويَّة بين مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات» .

وأكد الجميلي “الحاجة الماسة لتلك المستلزمات والمختبرات من أجل تعزيز قدرات المؤسسات الصحية في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وزيادة القدرة العلاجيَّة والتشخيصيَّة للمصابين بفيروس كورونا، لا سيما بعد حملة المسح الميداني التي أطلقتها الوزارة لاكتشاف حالات الإصابة الخفيَّة”.