مصرف الرشيد: مستمرون بدفع رواتب موظفي الدولة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مصرف الرشيد، اليوم الخميس، أن جميع فروعه مفتوحة خلال فترة حظر التجول، مشيرا الى استمراره صرف رواتب موظفي الدولة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان صحافي، إنه مستمر بدفع رواتب موظفي (٩٧) دائرة من حملة بطاقات الدفع الالكتروني (نخيل ماستر كارد) و(كي كارد) خلال (٧٢) ساعة الماضية.

واكد المصرف ان باستطاعة حملة بطاقات مصرف الرشيد استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من احد مكاتب شركة بوابة العراق المعتمدة.

في السياق، اعلن البنك المركزي مباشرته بتعزيز ارصدة المصارف في الخارج من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية، لافتا الى انه لم يحدث اي تغيير في سياسته في تمويل التجارة والاستيرادات والتي ستستأنف بعد رفع الحظر بشكل كامل.

وذكر البنك في بيان صحافي، ان “جهود المؤسسات المختلفة في بلدنا تتظافر لمكافحة وباء كورونا والخروج بسلام من هذه الأزمة، لذا ندعو المصارف وشركات الصرافة وشركات الدفع الإلكتروني لأخذ دورهم المسؤول في هذه المرحلة”.

واضاف ان “حظر التجول قد اثر على فعاليات وأعمال المؤسسات الرسمية كافة ومنها البنك المركزي العراقي، فقد بادرنا بتشغيل كوادرنا من اجل استدامة دفع الرواتب وتمويل السلع والمواد الغذائية والزراعية والطبية وكافة المواد الضرورية”.

واكد “عدم وجود اي تغيير في سياسته في تمويل التجارة والاستيرادات والتي ستستأنف بعد رفع الحظر بشكل كامل، اما في المرحلة الحالية فأن البنك سيباشر بتعزيز ارصدة المصارف في الخارج من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية على وفق جدول بأيام الاشتغال وحسب متطلبات الوضع ويجري الابلاغ عن ذلك أولاً بأول، لاغراض تمويل اعتمادات استيراد المواد الغذائية والمستلزمات الزراعية والمواد الطبية والبضائع الضرورية للبلد والمواطنين”.