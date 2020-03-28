اجواء غائمة جزئيا مصحوبة بسحب ركامية رعدية ممطرة في مناطق متفرقة

طقس البلاد في الايام الاربعة المقبلة

بغداد-الصباح الجديد:

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، طقس البلاد وتأثره بمنخفض جوي قادم من افريقيا في نهاية الاسبوع الجاري ترتفع معه درجات الحرارة.وقال عطية في منشور على “فيسبوك”، ان “الحالة الجوية تستمر بالتأثير على عموم مدن البلاد حاليا اجواء غائمة جزئيا مصحوبة بسحب ركامية رعدية ممطرة في مناطق من الفرات الاوسط والجنوب وبعض مدن الوسط والشمال صباح اليوم”.واضاف، ان “التوقعات تشير الى استمرار فرص الامطار في كافة مدن البلاد نهار هذا اليوم والليلة مصحوبة بالبرق والرعد، واحتمالية واردة للغزارة في مناطق متفرقة من الانبار والسليمانية والفرات الاوسط وميسان وواسط وكركوك واربيل وشمال نينوى هذا اليوم والليلة، وتنتهي فرص الامطار في الانبار وجنوب غرب البلاد مع بداية الليل”.وتابع عطية “تنتهي فرص الامطار خلال ساعات الليل او بعد منتصف الليل بقليل في ذي قار والمثنى والنجف والديوانية وبابل وكربلاء، فيما تنتهي في عموم مناطق الفرات الاوسط والعاصمة بغداد وصلاح الدين وذي قار وميسان والبصرة خلال ساعات صباح الاحد، وفي واسط وديالى تنتهي ظهر الاحد او قبل الظهر بقليل”.واردف بالقول “استمرار فرص الامطار في نينوى ودهوك واربيل والسليمانية اليوم واليومين المقبلين مع فترات من التوقف خلال نهار الاحد، مع تحذير من توقعات غزارة الامطار في بعض مناطق شمال نينوى ودهوك واربيل وكركوك والسليمانية، فيما تعود فرص الامطار يوم الاثنين في صلاح الدين وديالى كذلك بعد توقف مؤقت، وهطول ثلجي متوقع على مرتفعات شمال السليمانية وشرقها صباح يوم الاثنين”.واشار عطية الى “نشاط متوقع بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية نهار اليوم وبداية الليل في البصرة وميسان وذي قار والمثنى وبادية الجنوب وشمال الخليج العربي لتصل سرعة هباتها الى مابين 50-60 كم/ساعة”.وبين انه “يوم غد الاحد تستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي وتكون خفيفة الى معتدلة السرعة عدا مناطق شمال البلاد تكون غربية الاتجاه معتدلة السرعة”.وزاد قائلا “نشاط متوقع بالرياح السطحية الشمالية الغربية خلال نهار يوم الاثنين في الانبار وجميع المناطق الواقعة غرب البلاد مما يسبب تصاعدا للغبار في المناطق الصحراوية”.ونوه الى ان “درجات حرارة مستقرة خلال الايام المقبلة تقريبا لغاية يوم الاربعاء وبعدها نتأثر بمنخفض قادم من شمال افريقيا وتبدأ معه درجات الحرارة بالارتفاع اعتبارا من يوم الأربعاء لتتجاوز 30 مئوية في مدينة البصرة وباقي مدن الجنوب أيضا واقل من ذلك بقليل في الوسط والفرات الاوسط، اما مدن الشمال فمتوقع الارتفاع التدريجي فيها بعد يوم الاربعاء”.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، امس الجمعة، عن تأثر العراق بمنخفض جوي يتسبب بتساقط الامطار في اغلاب مناطق العراق.وقالت الهيئة في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “البلاد تتأثر ليلة السبت على الأحد بأندماج منخفضين جويين الأول من البحر الأحمر والثاني من تركيا ليكون طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم جزئي وفي الاقسام الشرقية غائم مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة مع بعض الغزارة منوها إلى احتمالية حدوث سيول في المناطق المحاذية للحدود الإيرانية.وأضافت انه “يكون طقس المنطقة الشمالية غائم جزئي مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة”، مشيرا إلى ان “الطقس يبدأ بالتحسن إبتداء من صباح يوم الأحد ليكون طقسا صحوا بسبب انحسار المنخفض الجوي”.