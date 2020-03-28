  • السبت , 28 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • نائب يطالب بتسيير سيارات إسعاف لاخذ الدم من المتبرعين في بيوتهم

نائب يطالب بتسيير سيارات إسعاف لاخذ الدم من المتبرعين في بيوتهم

شؤون عراقية
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من اجل مرضى الثلاسيميا..

بغداد-الصباح الجديد:

طالب نائب رئيس  تحالف سائرون، صادق السليطي ، اليوم السبت، وزارة الصحة باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة مرضى الثلاسيميا، مقترحا  تسيير سيارات إسعاف جوالة وإعداد آلية مناسبة لاخذ الدم من المتبرعين في بيوتهم.

وقال السليطي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، اننا “نطالب وزارة الصحة وخلايا الأزمة النيابية والحكومية ورئيس الوزراء بصفته رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة العليا بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير الدم بكميات كافية لعلاج مرضى الثلاسيميا البالغ عددهم ٢٩٠٠٠ مريض وتفاقمت معاناتهم مع فرض حظر التجوال الذي تسبب بشحة الدم في مصارف الدم بسبب صعوبة وصول المتبرعين وان تحديد موقع محدد للمتبرعين قد يسبب تجمع يشكل خطورة عليهم”.وأقترح السليطي، بحسب البيان على وزارة الصحة “تسيير سيارات إسعاف جوالة وإعداد آلية مناسبة لاستقبال المتبرعين بالدم في بيوتهم لتوفير الكمية المناسبة من الدم لعلاج مرضى الثلاسيميا الذين يحتاجون العلاج بشكل دوري كل اسبوع او اسبوعين، لاسيما ان الوضع الحالي وخطة حظر التجوال  قد تستمر لمدة أطول من المتوقع “.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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