ترامب يوقع حزمة تحفيز أميركية تاريخية بقيمة 2.2 تريليون دولار

النقد الدولي: اقتصاد الولايات المتحدة دخل مرحلة الركود بسبب “كورونا”

الصباح الجديد ـ وكالات:

وافق مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار – الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة – لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، وسارع الرئيس دونالد ترامب إلى توقيعها كي تصبح قانونا ساريا.

وكانت الحزمة نالت موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية بالإجماع تقريبا يوم الأربعاء. ويسلط الدعم النادر من كلا الحزبين في الكونجرس للإجراء الضوء على مدى الجدية التي يتعامل بها المشرعون مع الجائحة العالمية في الوقت الذي يعاني فيه الأميركيون ويواجه فيه نظام الرعاية الصحية خطر الانهيار.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في ختام نقاش دام لثلاث ساعات بقاعة المجلس ”يواجه بلدنا طارئا اقتصاديا وصحيا غير مسبوق بسبب جائحة فيروس كورونا، الجائحة الأشد فيما يزيد على 100 عام.. مهما يكن ما سنقوم به بعد ذلك، فإننا سنصدق على هذا التشريع الآن.“

وتضخ الخطوة مليارات الدولارات لمزودي الخدمات الصحية على الخطوط الأمامية للمواجهة مع الفيروس.

ووافق مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على الحزمة في تصويت تقديري بعد إسقاط تحد إجرائي من النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي سعى لفرض تصويت رسمي مسجل.

وبغية إفشال محاولة ماسي لتأخير إقرار القانون، هرع مئات المشرعين من كلا الحزبين إلى واشنطن رغم خطر التقاط الفيروس. وبالنسبة للكثيرين، كان ذلك يعني رحلات طويلة بالسيارة أو السفر جوا خلال الليل.

ووجه ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، الانتقاد إلى ماسي على تويتر قائلا إنه ينبغي طرده خارج الحزب.

وكتب يقول ”كل ما يريده هو الدعاية. لن يمكنه إيقافه، فقط تأخيره.“

وقال آخرون إنه يعرض صحة المشرعين للخطر.

وثبتت إصابة ثلاثة أعضاء على الأقل من الكونجرس الأميركي بفيروس كورونا وفرض أكثر من عشرين الحجر الصحي الذاتي على أنفسهم للحد من انتشاره.

وقال النائب الديمقراطي ماكس روز على قناة فوكس نيوز ”توماس ماسي، هذا مقزز. هذا غير إنساني.“

وتتضمن حزمة الإنقاذ 500 مليار دولار للصناعات المتضررة و290 مليار دولار لتمويل مدفوعات تصل إلى ثلاثة آلاف دولار لملايين الأسر.

وتشمل أيضا 350 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية ذات الصلة.

وتجاوزت الولايات المتحدة يوم الخميس كلا من الصين وإيطاليا لتصبح البلد ذا العدد الأكبر من حالات الإصابة بالفيروس. وتجاوز عدد الحالات الأميركية 100 ألف، وتخطت الوفيات 1300 وفاة.

ومما يزيد الأمر سوءا إعلان وزارة العمل ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى 3.28 مليون، في أعلى مستوى له على الاطلاق.

وكان صندوق النقد الدولي كشف عن أن الاقتصاد الأميركي دخل مرحلة الركود بعد انتشار فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد ١٩” بمعدلات ضخمة تجاوزت بها الصين، بؤرة انتشار الفيروس، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وتجاوزت الولايات المتحدة الأميركية، وفقا لآخر الأرقام كلا من الصين وإيطاليا بعدد الإصابات المشخصة بفيروس “كورونا” الجديد أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19″، بعد تسجيل 82.100 ألف إصابة، الجمعة.

وحذر خبراء من أن أرقام الإصابات المرتفع في أمريكا ما هي إلا بداية المعركة، حيث قال الدكتور، أشيش جها، رئيس معهد هارفارد للصحة العالمية: “سنكون على طريق وعر خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة”.