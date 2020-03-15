كورونا يؤجل إطلاق هواتف آيفون الجديدة!

الصباح الجديد – وكالات:

أكدت عدة مصادر ومواقع مهتمة بشؤون الإلكترونيات الحديثة أن آبل ستؤجل انعقاد مؤتمرها الصحفي الذي كانت ستكشف فيه قريبا عن هواتف آيفون الجديدة بسبب المخاوف من انتشار عدوى كورونا.

وتبعا للمصادر فإن المؤتمر الذي كان من المقرر أن ينعقد أواخر مارس اذار الجاري سيؤجل بسبب تخوف آبل من تجمع نحو 1000 شخص في مقرها المسمى Apple Park بولاية كاليفورنيا، وخصوصا مع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وما يرجح تأجيل هذا المؤتمر أو حتى إلغاءه، قرار إدارة الصحة في مقاطعة سانتا كلارا بكاليفورنيا، والذي حظر التجمعات الكبيرة التي تضم ألف شخص أو أكثر في المدة ما بين 11 مارس والأول من أبريل هذا العام خوفا من انتشار عدوى كورونا.

وفي حال إلغاء آبل للمؤتمر المذكور فقد تضطر لتأجيل إطلاق هواتف آيفون الجديدة، أو من الممكن أن تلجأ إلى الإنترنت للكشف عنها كما فعلت بعض الشركات مؤخرا.

وكان من المتوقع أن تكشف آبل في المؤتمر المذكور عن أحدث نسخ من هواتف آيفون، والتي منها النسخة الجديدة من iPhone SE، وهاتف قد يطلق عليه اسم iPhone 9 سيأتي بمواصفات جيدة وسعر منافس.