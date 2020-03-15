ريتا اورا تطرح اغنية “كيف تكون وحيدا”

الصباح الجديد – وكالات:

طرحت النجمة العالمية ريتا أورا أغنية جديدة بعنوان “كيف تكون وحيدا” How To Be’ Lonely” على قناتها الرسمية على يوتيوب، تأليف لويس كابالدي وقصتها حقيقية مأخوذة من فترة مرّت بها، وتعدّ هذه الأغنية هي الأولى لها في عام 2020.

وكان آخر ألبوم لها ” Phoenix ” اصدرته في عام 2018، وحقق حينها نجاحا كبيرا.

على صعيد آخر إنفصلت ريتا أورا مؤخرا عن الممثل “رافرتي لو” إبن الفنان “جود لو” الذي يصغرها بست سنوات، بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على بداية علاقتهما العاطفية.

وريتا ساهاتسيو أورا المعروف بـ(ريتا أورا) ولدت في جمهورية كوسوفو، وهي مغنية وكاتبة أغاني وممثلة بريطانية.

في مايو عام 2012، اصدرت أغنيتها الأولى المنفردة “آر.آي.بي” من ألبومها الأول “أورا”، الذي وصل إلى المركز الأول على الرسم البياني للمملكة المتحدة.

تم ترشيحها لثلاث جوائز في حفل جوائز بريت عام 2013. وفي مجال التمثيل، أدت عام 2015 في الفيلم الدرامي الرومنسي خمسين ظل من جراي بدور “ميا غراي”.