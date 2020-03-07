عدد جديد من مجلة « المورد»

بغداد ـ الصباح الجديد:

صدر مؤخرا عن دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد العدد الأول من السنة السابعة والأربعين من مجلة» المورد». وهي مجلة تراثية نصف سنوية محكمة. وقد تضمن العدد مجموعة من المقالات المهمة التراثية منها: المنهج المعتمد عند مؤلفي التراث الرياضي العراقي للـ أ.د رياض سعيد لطيف. و: أثر الزكاة في التكافل الاجتماعي .. مرويات التاريخية إنموذجا. لـ م.د. سندس زيدان خلف الشجيري. و : جامع براثا وأثره الاجتماعي في المجتمع البغدادي لـ أ.م.د كمال رشيد خماس العكيلي. و : المقارنة بين العادات والتقاليد البغدادية في كتاب» الحوادث الجامعة والواقع الحالي. لـ م.م لقاء عامر عاشور. و: الأستاذ الدستور صالح مهدي عباس وجهوده في إحياء التراث لـ أ.د مجيد مخلف طراد. و مقاربة التراث في منجز الدكتور جلال الخياط وأبعاده الأكاديمية والتربوية لـ أ.د علي حداد. و العلامة العفكاوي النجفي وجهوده الإصلاحية في حوزة النجف الأشرف لـ أ.م.د إيمان صالح مهدي و السيد إبراهيم القزويني ودوره الاجتماعي في كربلاء لـ أ.م.د زينب كامل كريم. و الشيخ شريف العلماء الحائري وأثره في تجديد الحوزة العلمية في كربلاء لـ د. محمد عزيز الوحيد. و: أبو القاسم الزجاجي وأثره في تطور المنهج النحوي العراقي لـ م.د هدى ناجي عبيد البديري. و: محمد باقر الصدر والمنهج العلمي في الحوزة العلمية لـ د. غانم عودة شرهان. و: كوركيس عواد ودوره في توثيق التراث العراقي لـ لقاء شاكر الشريفي. و: عالمات عراقيات من البصرة الى بغداد من القرن الأول الى الثامن الهجري لـ د. نهاد نعمة مجيد و : تصنيف العلوم عند الاغريق، تصنيفات أرسطو وأفلاطون إنموذجا لـ د. يمينة هلالي.