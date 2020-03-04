  • الخميس , 5 مارس 2020
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بدائل سياحية عن إيطاليا والصين بسبب كورونا

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الصباح الجديد – وكالات:
نظرا لإعلان إيطاليا عن إصابة نحو 2000 شخص بفيروس كورونا، إضافة إلى تفشي الفيروس في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، أصبحت الوجهات السياحية في العام الحالي قليلة جدا.
ونشرت صحيفة ذي صن، مقالا توضح فيه، أن هناك العديد من الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها حاليا، والتي لم تسجل فيها حتى اليوم أي إصابة بالفيروس القاتل.
وأفاد المقال، بتأجيل رحلات العديد من السياح أو ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب حتى الآن نحو 90 ألف شخص حول العالم.
وكشف عن وجهات سفر شهيرة لم تسجل حتى اللحظة أي إصابات بفيروس كورونا على أراضيها، على رأسها بعض المناطق الأوروبية، ومنها مالطا وبلغاريا وقبرص، إضافة إلى بعض الجزر الإسبانية مثل لانزاروت وإيبيزا وغران كناريا.
ومن الممكن أيضا تمضية الإجازات في بعض المناطق الآسيوية، ومنها تركيا، التي لم تبلغ بعد عن أي إصابة بـ كورونا في صفوف مواطنيها، إضافة إلى لاوس وميانمار في جنوب شرق آسيا.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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