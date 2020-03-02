  • الإثنين , 2 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون عراقية
  • خبير قانوني: لا سند دستوري لتولي رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة بتوفر نائب لها

خبير قانوني: لا سند دستوري لتولي رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة بتوفر نائب لها

شؤون عراقية
التعليقات على خبير قانوني: لا سند دستوري لتولي رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة بتوفر نائب لها مغلقة
40 views

بغداد – الصباح الجديد:
اكد الخبير القانوني طارق حرب، امس الاثنين، استحالة تسنم رئيس الجمهورية برهم صالح لرئاسة الحكومة بسبب النصوص الدستورية، مبينا انه في حال اعتذار عادل عبد المهدي عن اكمال مشواره سيتم تحويل رئاسة الوزراء مباشرة الى النائب الاول ثامر الغضبان دون اي جدل.
وقال حرب في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “الحديث عن تسنم رئيس الجمهورية برهم صالح لرئاسة الحكومة خلال الساعات المقبلة مستحيل التطبيق بسبب نصوص الدستور”.
واضاف ان “النظام الداخلي لمجلس الوزراء ينص على تسنم النائب الاول لرئاسة الحكومة مهام ادارة الحكومة في حال غياب او اعتذار رئيس الحكومة من اكمال مشواره لاي سبب كان”.
واوضح ان “النصوص الدستورية تتيح لصالح تسنم رئاسة الحكومة في حال غياب النائب الاول والثاني لرئيس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء”.
مبينا ان “رئيس الوزراء المستقيل ووفقا للقانون مازال الرئيس الفعلي في الحكومة دون اي خلاف قانوني الا بعد اعتذاره ومغادرته المنصب”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة