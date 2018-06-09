بدء بطولة الهدف الدولية الثامنة بالشطرنج الكلاسك

بغداد ـ رافـد البدري

بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة، بدأت يوم امس الاول بطولة الهدف الدولية الثامنة بالشطرنج الكلاسك ولكافة الفئات العمرية،بحضور رئيس نادي الهدف التخصصي سامي عباس وامين سر اتحاد اشطرنج مهدي عطية، وبدات البطولة بقراءة سورة الفاتحة على روح الفقيد كمال جلال الدين الذي وافه الاجل يوم الجمعة الماضي اثر نوبة قلبية، ويشرف على البطولة طاقم تحكيمي مؤلف من سعد الكناني حكماً عاماً ومسؤول التزاوج ضمير جبار موسى عضو اتحاد اللعبة، وستلعب البطولة وفق النظام السويسري من 9 جولات، وزمن الجولة 70 دقيقة مع اضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة.

على صعيد متصل وجه اتحاد الشطرنج العراقي دعوة خاصة الى المدرب والحكم الدولي المصري حسن خالد لحضوره الدورة التدريبية التي سيقيمها اتحاد الشطرنج العراقي للفترة من 21 ولغاية 25 حزيران الجاري، ولذلك فان اتحاد اللعبة يهيب بالمشاركين للحضور من اجل ملء استمارة المشاركة في الدورة المذكورة، مع دفع بدل رسوم المشاركة، ليتسنى رفعها الى الاتحاد الدولي للعبة من اجل اعتمادها دولياً، فيما وجه سامي عباس رئيس نادي الهدف التخصصي دعوة لكافة اعضاء الاسرة الشطرنجية للحضور الى قاعة الاجتماعات في نادي الهدف، لاقامة وجبة افطار استذكاراً لارواح الذين فقدوا من العائلة الشطرنجية خلال الشهر الفضيل، وهم محمد جابر وبهاء حسين وعدنان الشكرجي واخرهم كمال جلال الدين الذي وافته المنية يوم امس الاول في محافظة دهوك اثر نوبة قلبية.

* المنسق الإعلامي لاتحاد الشطرنج