السعودية تحلم بالتمثيل المشرّف في مونديال روسيا 2018

بيتزي: تجربة ألمانيا قوية ومفيدة

العواصم ـ وكالات:

أكد مدرب المنتخب السعودي، خوان أنطونيو بيتزي، جاهزية فريقه لخوض منافسات مونديال روسيا الذي ينطلق الخميس المقبل؛ حيث يخوض الأخضر السعودي، مواجهة الافتتاح أمام المستضيف روسيا.

وقال بيتزي، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الودي أمام ألمانيا مساء أول أمس، إنَّ المباراة كانت تجربة قوية ومفيدة كونها أمام حامل لقب كأس العالم، وعلى أرضه ووسط جماهيره.. وأشار بيتزي، إلى رضاه عن أداء لاعبي الأخضر خلال المباراة لاسيما الشوط الثاني الذي ظهر فيه اللاعبون ندًا للمنتخب الألماني، وكادوا يدركون التعادل في اللحظات الأخيرة.

وكان المنتخب السعودي، اختتم مبارياته التحضيرية قبل كأس العالم بمواجهة ألمانيا، في مدينة ليفركوزن الألمانية، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض (1-2).

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، المقرر إقامتها في الفترة من 14 حزيران الجاري وحتى 15 تموز المقبل، في روسيا.وأوقعت قرعة المونديال الأخضر في المجموعة الأولى إلى جانب أوروجواي، مصر وروسيا (البلد المضيف).

وكان المنتخب السعودي قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم، محتلاً المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية خلف اليابان.

ويسعى الأخضر إلى الظهور بصورة مشرفة للكرة السعودية، خاصة أن التأهل جاء بعد غياب دام 12 عامًا.ويمتلك الأخضر ضمن صفوفه لاعبين بارزين في كافة المراكز سيخوضون مواجهاتهم بالمونديال تحت قيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

ومن المرشحين بقوة لحراسة عرين الأخضر في العرس الكروي العالمي عبدالله المعيوف، حارس الهلال الذي ساهم بدور كبير في تتويج فريقه بالدوري السعودي للمحترفين لموسمين متتاليين.

ويتواجد أيضًا محمد العويس، حارس نادي أهلي جدة الذي شارك في 24 مواجهة من أصل 26 بالدوري بالإضافة إلى المشاركة في البطولة الآسيوية وظهوره بمستوى مميز للغاية مع فريقه منذ الانضمام لصفوفه.

أما بالنسبة لخط الدفاع، فتألق عمر هوساوي في الموسم الماضي مع ناديه الأهلي يجعله الخيار الأول بالنسبة لبيتزي إلى جانب ثنائي الهلال ياسر الشهراني ومحمد البريك الذي قدم موسمًا رائعًا مع الأخير تكلل بلقب الدوري.

ومن أبرز لاعبي خط الوسط في الأخضر تيسير الجاسم، لاعب أهلي جدة، الذي شارك في 11 لقاء بالدوري سجل خلالها هدفاً وصنع هدفين، وعبدالله عطيف، لاعب الهلال صاحب الـ23 مواجهة بالدوري صنع خلالها هدفين لزملائه في الفريق.

ويقود هجوم الأخضر محمد السهلاوي، هداف تصفيات آسيا برصيد 16 هدفًا، بالإضافة إلى صناعته العديد من الأهداف لزملائه، وأيضًا من الممكن أن يعول بيتزي كثيرًا على مهند عسيري، هداف الأهلي في البطولة الآسيوية برصيد 3 أهداف والذي يقدم أداءً متميزًا مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي.

وهناك أسماء أخرى لاتقل أهمية عن هؤلاء النجوم مثل فهد المولد، المحترف في ليفانتي الإسباني، ويحيى الشهري، أفضل صانع ألعاب في السعودية والمنضم لصفوف ليجانيس الإسباني.

وتتوقع جماهير الكرة السعودية أن يقدم الأخضر أداءً متميزًا تحت قيادة الأرجنتيني خوان بيتزي، الذي سبق له التتويج بالدوري التشيلي مع كاتوليكا، والدوري الأرجنتيني مع سان لورينزو، بالإضافة إلى لقب كوبا أمريكا 2016 مع منتخب تشيلي.