البطولة العربية للشباب تؤهل المتفوقين إلى سباقات القارة والعالم

مدرب ألعاب القوى فراس راضي يستعرض المشاركات المقبلة:

بغداد ـ فلاح الناصر:

قال مدرب منتخبنا الوطني بألعاب القوى «القفز والألعاب المركبة»، فراس راضي، ان الاعداد يتواصل للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة التي يتطلع فيها رياضيي عروس الألعاب لتسجيل الافضل من الارقام وإعتلاء منصات التتويج، اذ تشهد مراحل التحضير للمشاركات المقبلة اندفاعا واضحا من اللاعبين وكذلك حرصا من المدربين واهتماما من اتحاد اللعبة بهدف تهيئة افضل الاجواء اتي تسبق المشاركات الرسمية.

واوضح ان المشاركة في البطولة العربية لفئة الشباب التي تضيفها تونس ابتداء من يوم 11 نيسان المقبل، ستكون محطة مهمة للاعبي منتخبنا ان يجتهدوا ويكسبوا الافضل فيها من أجل مرورهم لتشكيلة المنتخبات الوطنية التي تنتظرها استحقاقات مهمة اخرى ممثلة في بطولة آسيا في تايلند نهاية شهر حزيان ثم بطولة العالم في كينيا شهر تشرين الأول من العام الحالي.

وقال ان مجموعة من اللاعبين يتدربون تحت اشرافه تحضيرا للاستحقاقات المقبلة بينهم المتميز «سجاد عبد الخالق في فعالية الوثب العالي « مواليد 2002 سبق له الفوز بالوسام البرونزي في بطولة العرب لفئة الناشئين التي ضيفتها تونس العام الماضي وحقق 1،90 م ، وعاد ليحرز الوسام البرونزي في بطولة غربي آسيا للشباب في لبنان بتسجيله 1،96 م، وهذا يؤكد تفوقه وتصاعد خطه البياني لتحقيق الافضل في المشاركات المقبلة، اذ يعتمد على هذا اللاعب الشاب في تسجيل أرقام قياسية جديدة في فعالية الوثب العالي.

وقال ان ثقته ببقية اللاعبين لتسجيل ارقام متميزة كما في قدرات اللاعب عبد الله جلال بفعالية الوثب الثلاثاي ومحمود فاضل برمي الرمح وامير جبر وعلي فاضل بالقفز بالزانة، وضحى حسين العداءة الصاعدة، واخرين ممن تضمهم فعاليات المنتخب الوطني بألعاب القوى، حيث يملك اللاعبون الاصرار والعزيمة على التفوق في المحافل الخارجية ويأتي ذلك بعد الاعداد المتواصل والمواكبة من رئيس اتحاد اللعبة الدكتور طالب فيصل وبقية اعضاء الاتحاد المركزي لألعاب القوى، إلى جانب جهود كبيرة يبذلها مدربي الأندية في البطولات التي ينظمها اتحاد اللعبة وتفرز لاعبات ولاعبين جدد يتفوقون في منافسة ابرز لاعبي عروس الألعاب من أجل الحصول على موقع في تشكيلات المنتخبات الوطنية التي تشارك في الاستحقاقات الخارجية.

واشار إلى انه يشرف على تدريب فريق نادي الجيش ويتدرب تحت اشرافه اللاعبان سجاد عبد الخالق وحسين فلاح، وهما من الطاقات المتميزة في رياضة ألعاب القوى «القفز والألعاب المركبة»، مشيرا إلى ان الاعداد يتواصل في مضمار المدينة الشبابية بشكل متواصل ومكثف من أجل تسجيل افضل الإنجازات في البطولات المقبلة محليا بالنسبة لنادي الجيش الرياضي او خارجيا ممثلين عن منتخبنا الوطني.

واشاد المدرب فراس راضي، بامكانات نادي الجيش الرياضي والدعم الذي تقدمه إدارة النادي إلى اللاعبين من اجل تحقيقهم النجاحات، ولهذا فان النادي يكون في المقدمة دائما بعد منافسات مثيرة مع رياضيي نادي الشرطة، حيث يكون الصراع شديدا في البطولات المحلية التي دائما يظفر بلقبها نادي الجيش الرياضي.

المدرب فراس راضي، اكد انه يقود منتخب تربية الرصافة الثالثة في فعالية ألعاب القوى، ويستعد فريقه للمشاركة في بطولة تربيات العراق في كربلاء التي تنطلق يوم 25 آذار الجاري، وسيشارك الفريق بتشكيلة تضم 10 لاعبات والعدد مثله من اللاعبين، ويتوقع ان تسجل اللاعبات فاطم وزهراء سعد وملاك قاسم وآية كاظم والاء علي، ورفيقاتهن افضل الإنجازات ليضفن الكؤوس والأوسمة إلى خزانة مديرية تربية الرصافة الثالثة.