طارق حرب: مغادرة عبد المهدي عمله لن تسبب فراغا وحكومة تصريف الاعمال ستستمر

بغداد – الصباح الجديد:

قال الخبير القانوني طارق حرب يوم الاحد ان نواب رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سيتولون منصبه بدلا منه في حال مغادرته وعدم التصويت على الحكومة الانتقالية برئاسة المكلف بها محمد علاوي، مؤكدا انه لن يكون هناك اي فراغ في عمل حكومة تصريف الاعمال.

وقال حرب في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد:“لا يوجد خلو أو فراغ لوجود نواب لرئيس الوزراء اذا ترك عبد المهدي عمله ويستمر عمل حكومة تصريف الامور ولحين منح الثقه للحكومه الجديده”.

واضاف ان “ماصرح به عادل عبد المهدي من انه سيترك عمله كرئيس وزراء من يوم غداً 3/2 لا أثر ولا يترتب عليه اذ يمكن أن يتولى أحد نواب رئيس الوزراء مهمته وبالتالي فإن ذلك سوف لا يؤثر على العمل الحكومي كونها حكومة تصريف أمور يومية”.

واردف حرب بالقول ان حكومة تصريف الامور ستستمر بعد عدم عقد جلسة البرلمان يوم 3/1 ولحين عقد جلسه للبرلمان وتصويت لمنح الثقه أو عدمه ولحين منح الثقه لحكومة جديده حيث تنتهي مهمة عبد المهدي وحكومته”

ونوه الى انه “في حال عقدت الجلسة البرلمانية ولم تمنح الثقة، تستمر حكومة تصريف الامور برئاسة نائب رئيس الوزراء الغضبان أو فؤاد حسين في حالة نفذ السيد عبد المهدي تهديده وترك عمله ومهما طالت المدة”.

وتابع الخبير القانوني “لايوجد خلو أو فراغ في جميع الاحوال سابقاً ولا يمارس رئيس الجمهوريه صلاحية رئيس الوزراء طالما ان هنالك نوابا لرئيس الوزراء فالمادة 81 من الدستور التي منحت رئيس الجمهورية الحق بالجمع بين المنصبين اشترطت الفراغ والخلو وهذا لم يتحقق لوجود نواب رئيس وزراء لحكومة تصريف الامور التي تستمر لحين منح الثقة للحكومة الجديدة سواء كانت حكومة علاوي أو أي حكومة أخرى.يمنحها البرلمان الثقه”.