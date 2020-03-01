صالح يبحث مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ملف الإرهاب والحد منه

بغداد – الصباح الجديد

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ملف الإرهاب وجرائمه وسبل الحد منها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان صالح “بحث خلال استقباله مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن منع جرائم الإبادة الجماعية أداما ديانغ، والوفد المرافق له، الجهود الأممية في الحد من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية بحق المواطنين التي يمكن وصفها بجرائم الإبادة الجماعية”.

وأكد صالح، بحسب البيان، على “أهمية محاسبة المتورطين في تلك الأعمال البشعة وتقديمهم للعدالة من خلال محاكم دولية لينالوا الجزاء العادل”.

وبين انه “تم استعراض سبل التعاون بين العراق والمنظمة الدولية في مجال توثيق الجرائم التي ارتكبتها تنظيم داعش بحق سكان المدن العراقية قبل تحريرها، وحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة للعوائل المتضررة من تلك الأعمال المنافية لمبادئ وحقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة”.