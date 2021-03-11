الحب والكره يجتمعان ولا يجتمعان في قلب واحد

احلام يوسف

هناك مقولة نرددها كثيرا مفادها ان “الي يحب ما يعرف يكره” ، هذه الجملة تستوقفني دوما، هل هذا يعني ان من يحب شخصا ما لن يكرهه وان صدمه بفعل مشين كالخيانة او الغدر؟ ام تعني ان من يحب شخصا ما سيحب معه كل من يخصه من باب “احبك واحب كل من يحبك” ؟ طرحنا السؤال على مجموعة من الشباب والشابات فتباينت آراؤهم وتفسيراتهم للمقولة:

سهير الزيدي ترى ان المقولة تعني ان من يحب احد لا يمكن ان يكرهه يوما ما تحت اي ظرف واضافت: “عندما احب شخصا ما حبا حقيقيا خالصا لا استطيع ان اكرهه يوما وان خانني او غدر بي فسألتمس له العذر والا فيعني ان ما كنت اشعر به تجاهه لم يكن حبا بل حالة اخرى، قد تكون تعويد، او انبهار”.

على عكسها تماما كان رأي لامار محمد التي ذكرت: “لن ابالغ لو قلت اني لو احببت شخصا وغدر بي يوما فلن اسامحه وسأكرهه ولو كانت روحي بيده، والا فمشاعري مشاعر حب مريضة، وغير سوية، لان الطبيعي ان اكره من لا يبادلني الحب والاخلاص، وتفسيري للمقولة ان من يحب شخصا لن يكرهه يوما وبالتالي فهي مقولة غير صحيحة”.

سلام ياسر قال: “اظن ان تفسير المقولة يعني ان من يحب لا يمكن ان يكره احد ولو كان عدوه، وانا مررت بهذه الحالة بالفعل وعلى اساس ما مررت به فسرتها، لأني وقتها شعرت باني اود ان انثر المحبة على كل الناس من حولي، وان اصفح عمن اساء لي يوما واحضن من كنت اكرهه لسبب ما واطلب منه السماح. عندها عرفت ان تفسيرها هذا، لان موضوع ان من يحب شخص لن يكرهه غير صحيح لأنه لا ينطبق على الكل”.

الحب والكره لا يجتمعان وبالتالي فان المقولة تعني ان من يحب احد لن يدخل الكره الى قلبه تجاه اي شخص، هذا ما ادلى به مشتاق مازن الذي وافق سلام ياسر برأيه اذ قال: “اؤيد ان جملة من يحب لا يكره تعني اني ساحب العالم كله لأني ساراه بعيون حبيبتي، الحب والكره لا يمكن ان يجتمعان بقلب احد في ان واحد، لكن يمكن ان يستبدل الحب بحالة الكره تحت ظرف معين، وانا بكل صراحة اقول لو عشقت فتاة حد الهوس فان غدرت بي فسأكرهها بالقوة نفسها التي احببتها فيها، واظن ان هذا امر طبيعي، الامر غير الطبيعي اني لا اكره من خانني او كسرني، لأني اجد انه في هذه الحالة فانه حب مشوه وغير سوي”.

وننهي الأمر بطريفة من فيس بوك، اذ كتب احدهم على صفحته:” نذر علي اذا اصبت بكورونا، ان اذهب الى نسيبي وىخذه بالأحضان واقبله مرات ومرات، قبل ان اعتذر عن الخلاف الذي بيننا”، ولا ندري ان كان نسيبه هذا والد ام اخ زوجته.