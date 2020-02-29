المرور العامة تعلق العمل في مواقع التسجيل بعموم البلاد

بعد مديرية الأحوال المدنية والجوازات

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت مديرية المرور العامة، تعليق العمل في مواقع التسجيل في عموم العراق حفاظاً على سلامة المواطنين.

وذكرت المديرية في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه: “التزاماً بتوجيهات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، ونظراً لما تشهده مواقع التسجيل واصدار الاجازات في بغداد وكافة المحافظات من زخم بشري وبغية الحفاظ على المواطنين وعلى منسوبينا وللوقاية من تفشي فايروس كورونا والسيطرة عليه، تعلن مديرية المرور عن تعليق العمل في مواقع التسجيل واصدار الاجازات في عموم العراق الحبيب للحفاظ على سلامة المواطنين”.

وكانت اعلنت وزارة الداخلية الخميس الماضي، ايقاف العمل باصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في بغداد والمحافظات ابتداء من اليوم الاحد .

وقالت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان “مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشات ابراهيم الخفاجي قرر ايقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر المديرية في بغداد والمحافظات ابتداء من اليوم الاحد الموافق الاول من اذار ولمدة سبعة ايام”.

واضاف اللواء الخفاجي ان «ذلك جاء حفاظا على سلامة المواطنين والتزاماً بتوجيهات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، ونظراً لما تشهده دوائر الاحوال المدنية والجوازات والاقامة من زخم بشري ، وللوقاية مو انتشار فايروس كورونا»، مشيرا الى انه «يستنثى من ذلك الحالات الإنسانية والحرجة».