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وزير الخارجية يُوجّه سفارات العراق في سبع دول بإيقاف منح سمات دخول للوافدين

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بغداد – الصباح الجديد

وجه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الأربعاء، سفارات العراق في سبع دول بإيقاف منح سمات دخول للوافدين واستثناء العراقيين الوافدين من هذه الدول.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، أن “وزير الخارجية وجه سفارات العراق في الصين، وإيران، وتايلند، وكوريا الجنوبيّة، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة بإيقاف منح سمات دخول للوافدين”.

وأضاف الصحاف، أنه “تم استثناء العراقيين الوافدين من هذه الدول، وكذلك الدبلوماسيّين العاملين في البعثات الدبلوماسيّة، والوفود الرسميّة شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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