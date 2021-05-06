ارتفاع سعر نفط البصرة الخفيف بالتزامن مع ارتفاع الخامات الأخرى لبرنت والخام الاميركي

النفط يواصل ارتفاعه وبرنت يلامس 70 دولارًا

الصباح الجدد ـ متابعة:

أرتفع سعر نفط البصرة الخفيف، امس الأربعاء، ، بالتزامن مع ارتفاع الخامات الأخرى لبرنت والخام الامريكي .

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 67.95 دولاراً للبرميل بمقدار 1.88 دولار، أو بنسبة 2.85% عن يوم الخميس الماضي.

وسجل نفط البصرة الخفيف اعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، وسجل الخام العربي الخفيف 67.25 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 66.50 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 67.47 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 67.31 دولارا، وجيراسول الانغولي 66.97دولارا.

وارتفعت أسعار النفط امس الأربعاء، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي، مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 66.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولار، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس آذار.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 69.37 دولار للبرميل بعد أن لامست قمة أكثر من سبعة أسابيع عند 69.78 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين حوالي اثنين بالمئة أمس الاول الثلاثاء قبيل بيانات من معهد البترول الأمريكي.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس في سنغافورة “يبدو أن أسعار النفط الخام تتدعم من السحب الكبير من مخزونات الخام والبنزين الذي أشار إليه معهد البترول الأمريكي.

“توقعات الطلب على الطاقة تتحسن بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق في مناطق من الولايات المتحدة وبريطانيا، مما ساعد على تعويض أثر المخاوف بشأن نزول الطلب من الهند واليابان. موسم القيادة في الصيف المقبل ربما يزيد من دعم الطلب على الوقود ويرفع أسعار النفط”.

أظهرت أرقام من المعهد أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 30 أبريل نيسان، وذلك بحسب مصدرين بالسوق. وكان هذا أكثر من ثلاثة أضعاف مقدار السحب الذي توقعه المحللون

من جانبه قال وزير النفط إحسان عبد الجبار، إنه يتوقع أن تبلغ تكلفة تطوير حقل المنصورية الغازي 2.1 مليار دولار.

وأضاف عبد الجبار في مؤتمر صحفي إنه لا يتوقع أن تقل أسعار النفط عن 65 دولارا للبرميل وإن تراجع أسعار النفط يجب ألا يكون مبعث قلق بعد تخفيف أوبك+ لقيود الإنتاج اعتبارا من أيار.

ولفت الى أن “العراق يجري مناقشات بشأن شراء أسهم “إكسون موبيل” في حقل غرب القرنة 1 جنوب البلاد”.