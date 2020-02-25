«بريتش بترليوم» تشغل مركزاً لتدوير نفايات حقلي الرميلة الشمالي والجنوبي

البصرة: مشاريع 2020 ستوفر 20 الف فرصة عمل

بغداد ـ الصباح الجديد:

بادرت شركة نفط البصرة هيأة تشغيل الرميلة عن طريق مشغل الحقل “شركة بريتش بترليوم” -BP- بإنشاء مركز لتدوير النفايات المتخلفة في حقلي الرميلة الشمالي والجنوبي، الذي يعد الاول من نوعه في العراق للارتقاء بالواقع البيئي والصناعي.

وقال مسؤول شعبة معالجة التلوث في قسم الصحة السلامة والبيئة في هيئة تشغيل الرميلة حيدر ناصر عبد في بيان للشركة: “صمم هذا المركز بمواصفات عالمية، الذي يعد المركز الأكبر في العراق لإعادة تدوير النفايات، وهو يستلم النفايات من كل المواقع الإنتاجية في حقل تشغيل الرميلة وبمقدار 10م³ يوميا».

وأضاف ان «هذه النفايات تُفرز وتُصّنف إلى: نفايات قابلة للتدوير كعبوات المياه البلاستيكية، وعبوات الألمنيوم -المشروبات الغازية- وعبوات الحديد أو القصدير، والزجاج».

ومضى عبد الى القول: «أما النفايات غير القابلة للتدوير فيجري حرقها في مركز حرق النفايات، إذ توجد محرقتان كبيرتان بقدرة حرق 100م³ يومياً لكل واحدة منهما وهي صديقة للبيئة”.

وأوضح عبد: “توجد في المركز مخازن لنفايات المواد الكيميائية، ونفايات المواد المشعة طبيعية المنشأ وهذه تكون في منطقة بعيدة معزولة وآمنة لا يسمح بالدخول إلاّ للأشخاص المصرح لهم بالدخول، ويشتمل المركز أيضا على ساحة لخزن السكراب».

ولفت الى ان المشكلة التي نواجهها هي تكدس النفايات القابلة للتدوير منذ عام ٢٠١٦ ولهذا اليوم، علماً ان مخازن مركز النفايات غير مخصصة لجمع النفايات بهذه الكمية الكبيرة، مشيرا الى ان هذه المشكلة وبالتنسيق مع هيئة الصحة والسلامة والبيئة، وهيئة المواد في الشركة، شكلنا لجنة لتقدير أوزان النفايات وتثمينها، وتم الإتفاق مع هيئة المواد لأجل عرضها للبيع للمعامل الأهلية أو الحكومية عن طريق لجنة البيع في الشركة”.

ومن البصرة أيضاً، اعلنت هيئة استثمار المحافظة، أمس الثلاثاء، ان الشروع بتنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٠ سيوفر ٢٠٠ الف فرصة عمل ‏لابناء المحافظة.‏

وقال رئيس هيئة استثمار البصرة، علاء عبد الحسين سلمان في تصريح صحافي، إن “الهيئة وضعت خطة استثمارية لعام ‌‏٢٠٢٠، واتفقت مع خمس شركات عالمية كبرى لانشاء مشاريع مهمة في المحافظة من بينها مشاريع صناعية وخدمية”.‏

واضاف عبد الحسين: “تم الاتفاق مع بعض الشركات على آلية تنفذ مشاريع تشمل إنشاء معمل للأسمدة ومعمل لمحو النفايات وتحويلها ‏إلى طاقة فضلا عن إنشاء (مدينة النخيل) السكنية والتي تعد من المشاريع السكنية الكبرى”.‏

واشار الى ان “الهيئة بصدد العمل على التخطيط لفرصة استثمارية لغرض إنشاء مدينة صناعية وبمساحة تقدر بـ (١٠٠٠) دونم في ‏منطقة خور الزبير جنوب شرق البصرة”.