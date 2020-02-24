6 مليارات دولار إيرادات العراق من النفط في كانون الثاني الماضي

سومو: 120 مليون دولار ايرادات اضافية من بيع الخام بعلاوات سعرية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة النفط الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر كانون الثاني الماضي، مبينة ان الايرادات المتأتية منها بلغت اكثر من 6 مليارات دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان له، أمس الاثنين، ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط “سومو” بلغت 102 مليوناً و485 الف و591 برميل، بإيرادات بلغت 6 مليارات و163 مليونا و383 الف دولار”.

واضاف جهاد ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 101 مليونا و62 الف و 366 برميل، بإيرادات بلغت 6 مليارات و85 مليونا و 32 الف دولار، في حين كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان بلغت 1 مليون و114 الف و35 برميلا، بايرادات بلغت 63 مليونا و663 الف و137 دولارا “.

وتابع: «في حين كانت الكميات المصدرة الى الاردن 309 الف و190 برميلا بايرادات بلغت 14 ملايين و688 الف و108 دولارا».

واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60.139 دولاراً”، مشيرا الى ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

في السياق ذاته، أعلن مدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري، أمس الاثنين، تحقيق الشركة إيرادات بلغت اكثر من 120 مليون دولار نتيجة بيع النفط بعلاوة سعرية خلال الشهر الماضي.

وقال الياسري في بيان، ان «كمية شحنات النفط الخام المصدر التي تم بيعها بعلاوة سعرية، حققت ايرادا اضافيا خلال شهر كانون الثاني الماضي».

وبين ان «مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية بلغ مليونا و938 الفا و889 برميلا، بإيرادات كلية بلغت 120 مليونا و321 الفا و471 دولارا».

واضاف «الشحنات المصدرة كانت من خام كركوك وخام البصرة الخفيف».

على صعيد متصل، أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، امس الاثنين، نقل اكثر من 47 مليون م3 من إنتاجها بواسطة أسطولها الناقل للمحروقات، خلال كانون الثاني المنصرم. وقال وكيل مدير عام الشركة، حسين طالب عبود، إن «انتاجية هيئة النقل للمشتقات النفطية خلال كانون الثاني الماضي بلغت أكثر من 47 مليون م3، تم نقلها الى المحافظات عبر أسطول الشاحنات والناقلات الذي تملكه الشركة والذي يضم 1377 شاحنة».

واضاف ان «كميات المشتقات النفطية يجري نقلها بواسطة الشاحنات عبر محاور وخطوط خاصة تقوم بتوزيع الكميات المنقولة الى جميع محافظات العراق على وفق خطة معدة من قبل هيأة النقل في الشركة».

واكد أن «نقل العديد من المنتجات النفطية تم على وفق هذا السياق من بينها المنتجات البيضاء التي تشمل البنزين والنفط الابيض وزيت الغاز، وكذلك المنتجات السوداء الديزل والنفط الخام والخليط والنفثا، إضافةً الى وقود الطائرات (R.T)، والزيوت، والهيدروليك، والغاز المعبأ والغاز الفل».

من جانبه، بين مدير هيئة النقل في شركة التوزيع صبيح عبد الله، أن «الهيئة بملاكاتها تسعى الى تطوير عملها من خلال تضافر جهود العاملين بمختلف مسمياتهم لتسهيل عملية توزيع وإيصال المنتجات النفطية الى جميع المحافظات على وفق خطط يومية وشهرية وسنوية لضمان تحقيق الانسيابية».