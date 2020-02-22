البرتغال تواجه سلوفينيا ومالطا ودياً أستعداداً لنهائيات أوروبا

37 ألف طلب للتطوع في اليورو

العواصم ـ وكالات:

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بأن منتخبه الوطني سينهي استعداداته للدفاع عن لقبه بطلا لأوروبا في الكأس القارية المقبلة المقررة في أكثر من دولة أوروبية من 12 حزيران إلى 12 تموز المقبلين، بخوض مباراتين ضد سلوفينيا ومالطا.

وسيتوجه المنتخب البرتغالي إلى ليوبليانا لمواجهة سلوفينيا في 31 أيار في الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد السلوفيني قبل أن يستقبل مالطا في 9 حزيران. . كما يخوض المنتخب البرتغالي مباراة ودية ضد إسبانيا على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويشارك المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو قبل ذلك بدورة دولية تقام في قطر أواخر أذار المقبل حيث يواجه بلجيكا متصدرة التصنيف العالمي في 27 منه، وكرواتيا وصيفة مونديال روسيا 2018 في 30 منه في العاصمة القطرية الدوحة.. ويشارك في هذه الدورة أيضا منتخب سويسرا.

يذكر أن القرعة أوقعت البرتغال في مجموعة صعبة في النهائيات القارية إلى جانب فرنسا بطلة العالم وألمانيا المتوجة بمونديال 2014 بالإضافة إلى منتخب آخر سيحدد لاحقا.

إلى ذلك، تنتظر ألمانيا، المساندة الجماهيرية، من أجل مساعدة الفريق على الذهاب إلى أبعد مدى في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم المقبلة (يورو 2020).. وتحدث أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني عن «العنصر ميونخ»، في إشارة إلى المكان الذي سيستضيف مباريات الفريق في البطولة القارية.

وقال بيرهوف في تصريحات صحفية في دورتموند «العنصر ميونخ سيلعب دورا».ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة السادسة القوية بجوار فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا، ومنافس آخر لم يتحدد بعد.ويخوض المنتخب الألماني مبارياته الثلاث بملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ خلال البطولة الأوروبية التي ستقام في 12 مدينة أوروبية.

ويرى بيرهوف أن أفضلية الأرض والجمهور قد تمثل قوة دافعة لفريق المدرب يواخيم لوف.. وأشار بيرهوف إلى أنه يأمل بتكرار نفس الأثر الذي تركته الجماهير في مونديال 2006 بألمانيا، عندما استفاد فريق الشباب الألماني بقيادة باستيان شفاينشتايجر ولوكاس بودولسكي من الدعم الجماهيري ليبلغ المربع الذهبي لكأس العالم.

وقال مدير المنتخب الألماني «تذهب إلى البطولة بشكل مختلف إذا كنت على علم بأن أول 3 مباريات لك تقام هنا في ستاد ميونخ».القرعة الصعبة تعني أن المنتخب الألماني سيكون حذرا منذ البداية، بحسب بيرهوف، مضيفًا «ليس هناك بداية سهلة».ويشارك منتخب ألمانيا في يورو 2020 بعد عامين من خروجه من دور المجموعات بمونديال روسيا 2018.

وقال بيرهوف إن منتخب ألمانيا بقيادة المدرب يواخيم لوف، لم يكن مرشحًا خلال البطولة، لكن ينبغي دائمًا أن يكون هدفه دائمًا العودة لقائمة أفضل منتخبات العالم.

من جانب اخر، تلقى الاتحاد الأوروبي، 37 ألف طلب للعمل كمتطوعين في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، التي ستكون النسخة الأكثر تنوعًا في التاريخ، بمباريات ستقام في 12 مدينة أوروبية مختلفة للاحتفال بالذكرى 60 للبطولة.

ويحتاج القائمون على يورو 2020، إلى 12 ألف متطوع للمشاركة في البطولة التي ستقام في 12 مدينة هي، أمستردام وباكو وبيلباو وبوخارست وبودابست وكوبنهاجن ودبلن وجلاسكو ولندن وميونخ وروما وسان بطرسبرج.

وأوضح يويفا أن 88 % من الطلبات، جاءت من سكان الدول التي تستضيف البطولة، مشيرة إلى أن أكثر من 60 % منهم تقل أعمارهم عن 25 عاما، في حين بلغت نسبة النساء 41 %.