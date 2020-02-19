تهديد كردي صريح لعلاوي: سنعرقل عمل الحكومة اذا لم تستمع الى كل الكيانات

بغداد – الصباح الجديد:

هدد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب جوان احسان، الأربعاء، بوضع العراقيل أمام تشكيل الحكومة في حال عدم الاستماع لمطالب الكيانات السياسية وبينها الكرد.

وقالت احسان في تصريح أورده موقع “دواروژ” الكردي انه “تم الاجتماع مع جميع الاطراف السياسية من الشيعة والسنة والكورد عدا ائتلاف سائرون”، مبينة أن “المحور الرئيسي للاجتماع كان حول ايجاد الية للمشاركة في حكومة اتحادية تمثل جميع القوى السياسية وكافة المكونات العراقية، وان تكون على مستوى ثقة الشعب والرد على مطالب المتظاهرين”.

واضافت احسان، ان “الوفد الكردي اعلن بكل شفافية بحضور غالبية القوى السياسية خلال الاجتماع، انه لا يمكن القبول بوضع شخص يمثل اقليم كوردستان دون الرجوع الى النواب الكورد ودون الرجوع الى القوى التي تمثل شعب كوردستان”.

وتابعت، انه “من الناحية اللوجستية والمبدئية يجب على علاوي الاستماع الى الكيانات، وفي حال عدم الاستماع، فان هناك احتمال من وضع الحكومة تحت المسؤولية او خلق عراقيل امام تشكيلها وبالتالي تكون الحكومة ضعيفة اذا ما شكلت ولن تكون بمستوى هذه المرحلة”.