صلاة ترامب الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 10th, 2020 التعليقات على صلاة ترامب مغلقة 330 views رؤية لحماية منظومة الاخلاقيات الكردية شجعان بقمصان بيض نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة نوّاب: توجهنا ان يقتصر عمر الحكومة المقبلة على سنة واحدة تهيئ لانتخابات مبكرة” فبراير 11th, 2020 علاوي يقدم حكومته الى البرلمان الاثنين المقبل ومعظم ما يعلن في الاعلام ليس صحيحا فبراير 11th, 2020 خبير قانوني: على علاوي محاكمة 100 قاتل وحل البرلمان لكسب المتظاهرين فبراير 11th, 2020 نائب يكشف صدور “اوامر غير قانونية” من بعض وزراء عبد المهدي فبراير 11th, 2020 جبهة الإنقاذ والتنمية لن تشارك في الحكومة المقبلة وتختار المعارضة الإيجابية فبراير 11th, 2020 دبلوماسي أميركي يرجح تمديد استثناء العراق من العقوبات على ايران فبراير 11th, 2020 الولايات المتحدة تعتزم دعم تركيا ضد القوات السورية والروسية التي “تتجاوز كل الحدود” فبراير 11th, 2020 مفوضية حقوق الانسان تطالب بزيادة المساعدات ووقود التدفئة لمخيمات النازحين فبراير 11th, 2020 الاتحاد الوطني يعتمد نظام الرئاسة المشتركة لقيادته الحزبية وحظوظ برهم صالح ضعيفة فبراير 11th, 2020 التعليقات مغلقة