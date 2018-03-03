مجلس النوّاب يصوّت على الموازنة بغياب الكرد ونوّاب من الموصل وبدر

بغداد – أسامة نجاح:

صوّت مجلس النوّاب العراقي، خلال جلسته، يوم أمس السبت، على جميع مواد قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2018، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة إلى ان وصل لـ 176 نائبا، في حين أشار مصدر نيابي الى أن التصويت كان بغياب الكرد وعدد من نواب اتحاد القوى من الموصل وبدر من التحالف الوطني .

وقالت الدائرة الإعلامية في المجلس لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ، انه وبعد اكتمال النصاب في جلسة يوم امس (3 آذار 2018)، بدأ البرلمان بالتصويت على ما تبقى من مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية، حيث صوت على المادتين (13و 15) من قانون الموازنة (مقترح اللجنة المالية)، فيما عاد ليصوت على المادة 14 ، مشيرا الى انه ” تم التصويت أيضا على المادتين (16 و17و 18) من قانون الموازنة من أصل 48 مادة.

وأشار إلى أنه تم التصويت على المادة (19) (مقترح اللجنة 3-4-5-6) والتي تقول إن نسبة الضريبة تكون 5‎ % من ضريبة المبيعات، كما تم التصويت على المواد ( 20ـ 21ـ 22ـ 23ـ 24ـ 25ـ 26ـ 27ـ 28ـ 29ـ 30ـ 31) والمادة 30 تتضمن إلغاء نسبة الاستقطاع 3,8 ٪ من مجموع رواتب ومخصصات جميع موظفي الدولة والمتقاعدين.

فيما عاد ليصوت على المادة 32 التي تضمنت رفع الضريبة على محال الحلاقة والصالونات والأسواق والمولات من 10 بالمائة الى 12 بالمائة .

وأضاف أن” البرلمان صوت أيضا على فقرات الموازنة رقم ( 33ـ 34ـ 35ـ 36ـ 37ـ 38ـ 39ـ 41)، ثم صوت على المادة 40 بعد الامتناع من التصويت عليها، كما صوت على 16 مادة جديدة و20 مقترحا تم إضافتها مؤخرا إلى قانون الموازنة.

وتابع أن” مجلس النواب استمر في التصويت على بقية مواد الموازنة، كما صوت على موازنة السلطة القضائية، وموازنة مجلس النواب، وموازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان، وقانون مجالس المحافظات ، ويرفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل .

من جانبه قال مصدر نيابي في البرلمان لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” النواب الذين لم يحضروا الجلسة هم نواب من محافظة الموصل بسبب اعتراضهم على المبالغ التي خصصت لهم والتي كانت 80 مليار دينار فضلا عن نواب كتلة بدر بسبب اعتراضهم على عدم تضمين 50 ألف درجة وظيفية لوزارتي الدفاع والداخلية والمفسوخة عقودهم فيهما .

وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن أسمه ان” الكرد لم يدخلوا الى الجلسة لعدم التوصل إلى نتائج إيجابية معهم بما يخص نسبة الإقليم في الموازنة وموازنة البيشمركة ورواتب الإقليم من التربية والصحة.