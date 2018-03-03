بغداد ـ الصباح الجديد: أكد سعد الحديثي، المتحدث الرسمي، باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن البرلمان العراقي من حقه طلب مغادرة القوّات الأجنبية من البلاد، إلا أننا ما زلنا بحاجة الى تلك القوّات، بحسب تعبيره. وقال الحديثي، في تصريح صحفي، إن “من حق البرلمان طلب مغادرة القوات الأجنبية من العراق، وخصوصا بعد إلحاق الهزيمة بداعش”. ...
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  • السبت , 3 مارس 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

مكتب العبادي: ما زلنا بحاجة للقوّات الأجنبية

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد سعد الحديثي، المتحدث الرسمي، باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن البرلمان العراقي من حقه طلب مغادرة القوّات الأجنبية من البلاد، إلا أننا ما زلنا بحاجة الى تلك القوّات، بحسب تعبيره.
وقال الحديثي، في تصريح صحفي، إن “من حق البرلمان طلب مغادرة القوات الأجنبية من العراق، وخصوصا بعد إلحاق الهزيمة بداعش”.
واضاف، إن “الحكومة العراقية ما تزال بحاجة للمساعدة من القوات الأجنبية، فيما يتعلق بعمليات التدريب والأمور اللوجستية الأخرى، وخصوصا فيما يتعلق بالوضع في سوريا، حيث ما يزال الإرهابيون يشكلون خطرا على العراق”.
واوضح الحديثي، ” قد يكون بالامكان تغيير عدد القوات الأجنبية في البلاد، مع المسير نحو المزيد من الاستقرار”.
وكان البرلمان قد صوت يوم الخميس الماضي على قرار تضمن “تقديم الشكر والتقدير” لجميع قوات الدول التي وقفت مع العراق لمحاربة داعش، ودعوة الحكومة الى وضع جدول زمني لمغادرة تلك القوات الاجنبية الاراضي العراقية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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