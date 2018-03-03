مكتب العبادي: ما زلنا بحاجة للقوّات الأجنبية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد سعد الحديثي، المتحدث الرسمي، باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن البرلمان العراقي من حقه طلب مغادرة القوّات الأجنبية من البلاد، إلا أننا ما زلنا بحاجة الى تلك القوّات، بحسب تعبيره.

وقال الحديثي، في تصريح صحفي، إن “من حق البرلمان طلب مغادرة القوات الأجنبية من العراق، وخصوصا بعد إلحاق الهزيمة بداعش”.

واضاف، إن “الحكومة العراقية ما تزال بحاجة للمساعدة من القوات الأجنبية، فيما يتعلق بعمليات التدريب والأمور اللوجستية الأخرى، وخصوصا فيما يتعلق بالوضع في سوريا، حيث ما يزال الإرهابيون يشكلون خطرا على العراق”.

واوضح الحديثي، ” قد يكون بالامكان تغيير عدد القوات الأجنبية في البلاد، مع المسير نحو المزيد من الاستقرار”.

وكان البرلمان قد صوت يوم الخميس الماضي على قرار تضمن “تقديم الشكر والتقدير” لجميع قوات الدول التي وقفت مع العراق لمحاربة داعش، ودعوة الحكومة الى وضع جدول زمني لمغادرة تلك القوات الاجنبية الاراضي العراقية.