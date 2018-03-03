العبادي: مكافحة الفساد.. العامل الثاني في تحقيق النصر

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس السبت، ان مكافحة الفساد كانت العامل الثاني في تحقيق النصر، مبيناً ان هنالك من يحاول اثارة المشاكل من اجل تشتيت القوات الامنية بالمعارك.

وقال العبادي في كلمة له خلال احتفالية الانتصار الكبير على “داعش” وتابعتها “الصباح الجديد”، ان “مكافحة الفساد كانت العامل الثاني في تحقيق النصر”، مشددا على ضرورة “الاستمرار بمحاربة الفساد حتى القضاء عليه نهائياً”.

وبين ان “هناك من كان يحاول اثارة المشاكل من اجل تشتيت القوات الامنية بالمعارك”، مبينا “انني طلبت من جميع المؤسسات الامنية توثيق مراحل الانتصار وكيفية تحرير الاراضي وتخليص المدنيين”.

واضاف العبادي ان “عامل النصر الاول هو الوحدة بين العراقيين والتي كان لها الاثر في مواجهة ادعاءات البعض وتحريضهم”، مشيرا الى ان “النصر تحقق بفضل تعاون قوات الامنية والبيشمركة الذي اسهم بتحرير الاراضي في الموصل”.

تتمة ص3وتابع ان “الحشد العشبي قوة تابعة للدولة وسلاحه من الدولة”، لافتا الى انه “كان مسانداً للقوات الامنية في جميع معارك التحرير”.

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن في 9 كانون الاول 2017، عن تحرير جميع الاراضي العراقية من سيطرة تنظيم “داعش”، فيما ثمن دور القوات الامنية بتحقيق هذا النصر.