بغداد ـ الصباح الجديد: كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، عن تذيل العراق قائمة دول العالم في دفع الضّرائب، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى خيار الضّرائب بهدف تنويع الاقتصاد وإنهاء الريعية. وقال صالح في تصريح اوردته صحيفة “المونيتور” الأميركية إن “العراق يحتلّ المرتبة الأخيرة في العالم بدفع الضّرائب، إذ لا ...
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  • السبت , 3 مارس 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراق يتذيل دول العالم في دفع الضرائب

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، عن تذيل العراق قائمة دول العالم في دفع الضّرائب، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى خيار الضّرائب بهدف تنويع الاقتصاد وإنهاء الريعية.
وقال صالح في تصريح اوردته صحيفة “المونيتور” الأميركية إن “العراق يحتلّ المرتبة الأخيرة في العالم بدفع الضّرائب، إذ لا تتجاور 3٪ من الناتج المحلّي الإجماليّ لان ثقافة دفع الضّريبة ضعيفة وغريبة على الشعب العراقي”.
وأضاف صالح، أن “دفع الضرائب تكليف وطني ليسهم الجميع في رفد الموازنة بالأموال ويجب أن تذهب الأموال لمشاريع يراها المواطن بعينه مثل انشاء مستشفيات وشوارع وغيرها”، مبررا “لجوء الحكومة لخيار الضّرائب إلى تنويع الاقتصاد وإنهاء الريعية الّتي تعتمد على النفط”.
واوضح، أن “الضّريبة المفروضة قليلة جدا ولا تشكل أي عبء على المواطن، ولكن على السياسيين أن يبعدوا السياسة الماليّة عن المشكلات والمناكفات لأنها لا تتحمل المزيد من التحديات”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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