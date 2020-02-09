شوكولاتة.. مشكلات التعليم الأولي في فيلم بصريّ

البصرة – سعدي السند:

ضمن فعاليات شعبة النشاط المدرسي التابعة للمديرية العامة لتربية البصرة في عرض افلام تربوية على طلبة المدارس، شهدت قاعات عدد من المدارس عرض فيلم (شوكولاتة) من تأليف جبار قاسم، وإخراج يافذ النجار.

يتحدث الفيلم عن أهمية رعاية الأطفال والحرص على تعليمهم، اذ يسلط الضوء على المشكلات التي تواجه التعليم ومنها مشكلة (التَّسـرب)، وقال مؤلف الفيلم: “لقد حاولنا تسليط الضوء على هذا الجانب، لان الطفولة الأولى تؤسس لشخصية الإنسان، وتبقى حاضرة بقوة في مراحل تطورها لاحقا، مهما اختلفت وتنوعت المتغيرات التي تحيط بها والظروف التي تمر بها، وهي مرآة الفرد”.

وتابع: “من أجل النهوض بمجتمعنا والمساعدة والموازنة تربويا، فأن تأمين التعليم الأساس لهذه المرحلة العمرية المهمة، واجب كل تربوي، لتزويد الطفل بالمهارات الأساسية في القراءة والكتابة، والعادات الأساسية لتكيفه ضمن هذه المرحلة من التعليم، ومنع تسـربه وانضمامه إلى جيش الأميين. ومن هنا كانت فكرة الفيلم الذي أنتجه قسم النشاط المدرسي في مديرية تربية البصـرة. نتمنى ان نكون قد وفقنا في عرض هذه المشكلة ووضع حلول لها، من أجل تحويل الطفل إلى عنصـر فعال في المجتمع لتجفيف منابع الأمية التي تنخر في مجتمعنا”.

تُعدَّ السّينما إحدى الأدوات المهمة في بناء ثقافة الطّفل، كونها توفر مناخاً لتنمية الخيال والأفكار، واستفادة الطفل من السينما مرهون بتوجيهها توجيهاً صحيحاً بإشراف من لهم الخبرة في اختيار الموضوعات الهادفة التي تسهم في تنمية مواهب الطفل وامتاعه، ومناسبة لعمر الطفل، وبعيدة عن التلقين، وبلغة بسيطة وجذابة، شرط ان تكون خالية من العنف، ومن ثمَّ مناقشة الأحداث لاحقاً مع الاطفال.

يوسف صلاح الدين مسؤول وحدة النشاط قال ان هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الشعبة وسعيها الدؤوب في اكتشاف مواهب الطلبة ومحاولة منا غرس حب السينما لدى أبنائنا الطلبة، ونأمل أن نقدم جانباً بسيطاً من العطاء يليق بمستوى المحافظة.