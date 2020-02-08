التخطيط: خطة جديدة لتشغيل العاطلين عن العمل

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة التخطيط عن خطة واعدة لتوفير فرص عمل للعاطلين، في حين أكد الوزير نوري صباح الدليمي إطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحافي، إن «وزارة التخطيط أعدت خطة جديدة لتفعيل وتمكين القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام لتوفير فرص عمل للشباب».

وأضاف أن «وزارة التخطيط أطلقت مؤخراً المشروع الوطني لتشغيل الشباب، فضلاً عن أن هناك خططاً أخرى أسهمت بإعادة الحياة للقطاع الخاص، كتشكيل مجلس إداري له، وأيضاً إعادة دوران عجلة التنفيذ في المشاريع المتوقفة وأيضاً دعم القطاع الخاص وحماية المنتج المحلي».

ولفت الى أن هذه الاجراءات تأتي لتمكين القطاع الخاص ليصبح شريكاً مع العام.

وتابع أن خطة التنمية الخمسية، وخطة العراق للتنمية المستدامة لعام 2030، كلها تصب بمصلحة تمكين القطاع الخاص ليصبح عاملاً مهماً في تشغيل العاطلين عن العمل.

وأشار الى أن توظيف الخريجين والعاطلين في دوائر الدولة لم يكن سهلاً بسبب التضخم الكبير بأعداد الموظفين، ما أدى الى تراجع معدل إنتاجية الموظف العراقي بسبب تقاسم المهام بين الأعداد الكبيرة من الموظفين.