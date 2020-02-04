الامم المتحدة تتحدث عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال خلال المعارك في العراق

بغداد – الصباح الجديد :

أدانت الأمم المتحدة، الثلاثاء 4 شباط 2020 ،الانتھاكات الجسیمة التي ترتكبھا جمیع الأطراف في العراق، ضد الأطفال.

وحدد تقرير قدمه الأمین العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن أطرافا قامت بانتھاكات ضد الأطفال في العراق.

وأشار التقرير إلى إن أكثر من 2114 طفلا تعرضوا إلى انتھاكات جسیمة ومؤكدة في العراق، من بینھم أطفال تعرضوا إلى القتل، والتشويه، والاغتصاب.

وقال التقرير، إن ھذه الأرقام ھي جزئیة وتمثل الأرقام التي تم الإبلاغ عنھا والتأكد منھا فقط، مشیرا إلى أن الأعداد الحقیقیة قد تكون أكبر بكثیر، خاصة وإن ظروفا مثل الوفاة، أو الوصمة الاجتماعیة، قد تعیق الإبلاغ عن حالات الانتھاك.

وحمل التقرير تنظیم داعش مسؤولیة العدد الأكبر من جرائم القتل، والتجنید، والتشويه، واغتصاب الفتیات.

وبحسب التقرير، فإن 1772 طفلا تعرضوا إلى القتل والتشويه، و 206 آخرون تم تجنیدھم، بینما اختطف 86 وتعرض عشرة إلى الاغتصاب.

ويتحمل تنظیم داعش القسم الأكبر من المسؤولیة بالتسبب في قتل وتشويه 462 طفلا، يلیه التحالف الدولي .