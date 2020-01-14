علاء مهاوي يغيب عن لقاء الشرطة والشباب السعودي

بغداد ـ الصباح الجديد:

سيغيب لاعب نادي الشرطة بكرة القدم، علاء مهاوي، عن صفوف الفريق في لقاء الاياب امام الشباب السعودي. وجاء إشعار الى النادي بغياب مهاوي عن اللقاء بسبب حصوله على بطاقتين صفراويين.

وأضاف ان الشرطة سيخسر جهود علاء مهاوي أمام فريق الشباب السعودي في المباراة التي ستقام بينهما يوم العشرين من شهر كانون الثاني الجاري على ملعب الملك عبد الله الثاني بمدينة القويسمة الرياضية في العاصمة الأردنية عمان ضمن منافسات جولة الإياب من دور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم 2020.

وخسر فريق الشرطة من السلط الأردني بهدف من دون رد، في مباراة ودية أقيمت بعمان ضمن المعسكر التدريبي للشرطة، تحضيرا لإياب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال المدرب المساعد للشرطة حسين عبد الواحد، إن المباراة هي الأخيرة ضمن جدول المواجهات التحضيرية في المعسكر التدريبي المقام بالأردن.ولفت «النتيجة غير مهمة، والأهمية تكمن لوضع اللاعبين بأجواء المنافسة وخوض المباريات، كون الدوري المحلي متوقف»، موضحا أن المستوى الفني في تصاعد مستمر وهذا هو المطلوب.. في حين انهت الاحوال المناخية وغزارة الامطار مباراة الفريق الاخضر امام الفيصلي في السشوط الثاني والنتيجة تشير إلى تعادلهما بهدف لمثله.

يشار إلى أن الشرطة سيخوض مباراة الإياب في ربع نهائي البطولة العربية، أمام الشباب السعودي، في 20 من الشهر الجاري، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بخسارة الفريق العراقي بسداسية نظيفة.