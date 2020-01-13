عماد محسن: أتطلع لأكون الأفضل في الهلال

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعرب اللاعب العراقي عماد محسن عن سعادته بإتمام تعاقده رسميا مع نادي الهلال السوداني.

وصرح اللاعب الذي بات أول أجنبي بقائمة الهلال في الموسم الجاري، لقناة ناديه الجديد، كاشفا أن المفاوضات مع النادي السوداني بدأت قبل 10 أيام، عن طريق الأمين العام بالإنابة الدكتور حسن علي عيسى.

ووقع محسن على عقد يمتد لعام واحد مع الهلال، مع إمكانية التجديد، بناء على اتفاق الطرفين.

وأكد عماد محسن أنه متابع لمعظم الدوريات العربية ومن بينها الدوري السوداني، مضيفا أنه يعرف فريق الهلال وتابع مباراته الأخيرة أمام النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا.

وأكمل: «الهلال أظهر أنه فريق جيد ومنظم أمام النجم الساحلي، وأعرف الكثير عن النادي ونتائجه».وواصل محسن: «قضيت 7 مواسم بالدوري العراقي، وقد حان الوقت المناسب لأغادره من أجل خوض تحدٍ جديد».

وحول الانتقال من الكرة الآسيوية إلى الأفريقية وتأثير ذلك عليه، قال: «اللاعب يجب أن يتأقلم مع ثقافة الغير، وبذلك يستطيع أن ينجح، كما أنه يجب أن يثق في نفسه وإمكانياته، وتجربة الهلال ستكون مهمة لي، وإن شاء الله سوف أنجح فيها».

وتابع: «سأكون تحت إمرة المدير الفني للهلال، وسوف أقدم كل المساعدة المطلوبة مني داخل الملعب، وأسعى لأن أكون أفضل لاعب».وأكد محسن أنه وجد ترحيبا كبيرا من لاعبي فريق الهلال وعلى رأسهم قائدهم عبد اللطيف بويا، ومن المدير الفني حمادة صدقي، والجماهير.

وعن مشاركته في المباراة المقبلة أمام النجم الساحلي، قال: «هذا الأمر يتحدد وفقا لقرار الجهاز الفني للهلال».