الأولمبي يلاقي تايلند اليوم في لقاء حاسم بكأس آسيا

اتحاد الكرة يعد بتكريم مميز في حال تأهله إلى ربع النهائي

بغداد ـ الصباح الجديد:

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تكريم لاعبي المنتخب الاولمبي في حال تأهل الى ربع نهائي كأس آسيا 2019 بتايلند.

ويواجه المنتخب الاولمبي مباراة حاسمة امام صاحبة الارض تايلند في الساعة الرابعة والربع من مساء اليوم في الجولة الاخيرة من دور المجموعات.وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني ، إن «وفد المنتخب الاولمبي، قرر تكريم لاعبي المنتخب في حال حققوا الفوز امام تايلند اليوم الثلاثاء «.واوضح ان «خطوة الاتحاد تأتي من اجل تحفيز لاعبي الاولمبي لبذل اقصى طاقاتهم لبلوغ ربع نهائي المسابقة واكمال مشوار التأهل لاولمبياد طوكيو».

الاولمبي يحتل المركز الثالث في المجموعة الاولى برصيد نقطتين، خلف استراليا وتايلند والفوز فقط سيؤهله الى ربع النهائي.

وانتهت مباراتا الأولمبي امام أستراليا والبحرين بالتعادل على التوالي، بهدف لمثله امام أستراليا، وبهدفين لمثلهما امام البحرين.

يشار إلى ان المدرب عبد الغني شهد تحدث عن نتيجة مباراة الأولمبي امام البحرين، قائلا: إن فريقه اضاع النقاط الثلاث أمام البحرين، بسبب قلة الخبرة، خلال التعادل (2-2)، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى، بالنهائيات الآسيوية تحت 23 عاما، الجارية في تايلاند.

وأضاف شهد، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن «منتخب العراق أضاع الكثير من الفرص، بسبب قلة التركيز في نهاية الهجمة».وتابع: «هذا نتاج قلة خبرة اللاعبين، وتوقعنا أن تكون الأخطاء حاضرة، فالفريق الذي يضيع هذا الكم من الفرص، لا بد أن يزيد من روح المنافس، وهذا ما حدث للبحرين.. لذا فريقنا أضاع الفوز بإرادته».

وأردف: «في الشوط الثاني عالجنا الكثير من الأخطاء، وكنا نتوقع أن نحسم اللقاء، بسبب الوضع البدني للفريق البحريني.. وحتى نحن لم نكن في وضع بدني جيد».

وختم شهد: «المباراة المقبلة ستكون الفيصل، وسنعمل لتجاوز أخطاء اللقاء.. سنلعب ضد تايلاند بعدة خيارات، وبأسلوب مختلف عن مواجهة البحرين وأستراليا، وعلينا العمل بجد لتحقيق الفوز».

وسبق لشهد ان قاد منتخبنا الأولمبي إلى بلوغ أولمبياد ريودي جانيرو 2016، فلعب امام البرازيل وتعادل سلبا، وامام الدنمارك بالنتيجة ذاتها، وامام جنوب أفريقيا بهدف لمثله، وفي هذه المباراة حمل هدفنا الوحيد أمضاء اللاعب الدولي سعد عبد الأمير.

ويقود عبد الغني شهد منتخبنا الأولمبي ويساعده حيدر نجم وعباس عبيد وعبد الكريم ناعم مدربا لحراس المرمى ومهدي كريم مديرا إداريا.