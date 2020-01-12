التعليم العالي تلغي عطلة السبت وتخول رؤساء الجامعات وعمداء الكليات تمديد الدوام

بعد استئناف الدراسة يوم امس

بغداد – الصباح الجديد:

الغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عطلة يوم السبت الأسبوعية، والعطل الأخرى، لتعويض الطلبة عن الايام التي تم تعطيل الدوام فيها بسبب الاحتجاجات، وفيما صادقت هيئة الرأي في الوزارة على التقويم الجامعي الجديد، منحت صلاحيات واسعة لرؤساء الجامعات وعمادات الكليات لتمديد ساعات الدوام من أجل استمرار العملية التعليمية.

وكانت قررت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع استثنائي ترأسه الوزير قصي السهيل يوم الخميس الماضي، استئناف الدراسة في الجامعات بدءا من أمس الاحد الثاني عشر من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: ” سيشكل هذا التوقيت نقطة انطلاق علمية جديدة للطلبة وجامعاتنا العراقية الحكومية والأهلية وبما يضمن اكمال متطلبات السنة الدراسية الحالية حفاظا على مصلحة الطلبة ومستقبلهم وعدم خسارة العام الدراسي الحالي”.

ودعت الوزارة ” الطلبة الى المباشرة والمضي قدما بمشوارهم العلمي، كما تدعو الملاك التدريسي والفني والإداري في الجامعات لبذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتعويض المدة الماضية”.

ولفتت الى انه “في ذات الوقت تبين الوزارة ان الجامعات الأخرى التي استمرت بالدوام يستمر عملها بموجب التقويم النافذ وليس البديل”.